STRK (STRK) Bugünkü Teknik Analizi STRK Analiz sayfası, STRK tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. STRK projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

STRK (STRK) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,03138 -- +%10,76 +%7,65 -%18,43

STRK Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, STRK için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Satış Satış 13 Nötr 12 Alış 1 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 9 Nötr 5 Alış 0 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 4 Nötr 7 Alış 1 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,03133 0,03133 R2 0,03133 0,03132 R1 0,03132 0,03132 PP 0,03132 0,03132 S1 0,03131 0,03131 S2 0,03131 0,03131 S3 0,0313 0,03131

STRK Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -1,00M $8,07 M $9,07 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,03M 3 Günlük Aktif Alış $0,64 M 3 Günlük Aktif Satış $0,66 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,04M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,26 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,30 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. STRK Sermaye Akışı Net Giriş STRKUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,04 M 0,03 2026-07-26 $0,27 M 0,03 2026-07-25 $0,28 M 0,03 2026-07-24 -$0,02 M 0,03 2026-07-23 -$0,10 M 0,03 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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