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Swell Network (SWELL) Bugünkü Teknik Analizi

Swell Network (SWELL) Bugünkü Teknik Analizi

Swell Network Analiz sayfası, SWELL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Swell Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Swell Network (SWELL) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0006154---%16,90-%18,08-%48,12
Swell Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Swell Network Sermaye Akışı

Net GirişSWELLUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,02 M0,00
2026-07-26-$0,02 M0,00
2026-07-25$0,00 M0,00
2026-07-24$0,00 M0,00
2026-07-23-$0,01 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Swell Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Swell Network (SWELL) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Swell Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SWELL/USDT
$0,0006154
$0,0006154$0,0006154
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SWELL / USD Hesaplayıcı

Miktar

SWELL
SWELL
USD
USD

1 SWELL = 0,0006154 USD

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