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SwftCoin (SWFTC) Bugünkü Teknik Analizi
SwftCoin (SWFTC) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,002499
|--
|-%3,03
|-%8,70
|-%28,58
SwftCoin Sermaye Akışı
|Geçmiş
|Net Giriş
|Fiyat
|2026-07-27
|$0,00 M
|0,00
|2026-07-26
|-$0,01 M
|0,00
|2026-07-25
|$0,00 M
|0,00
|2026-07-24
|$0,00 M
|0,00
|2026-07-23
|$0,00 M
|0,00
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
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