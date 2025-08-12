SWIF Hakkında Daha Fazla Bilgi

SWIF Fiyat Bilgileri

SWIF Token Ekonomisi

SWIF Fiyat Tahmini

SWIF Fiyat Geçmişi

SWIF Satın Alma Kılavuzu

SWIF / İtibari Para Dönüştürücüsü

SWIF Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Sheep Wif Hat Logosu

Sheep Wif Hat Fiyatı(SWIF)

Sheep Wif Hat (SWIF) Canlı Fiyat Grafiği

$0.02478
$0.02478$0.02478
+147.80%1D
USD

SWIF Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Sheep Wif Hat (SWIF), şu anda 0.02459 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. SWIF / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Sheep Wif Hat Ana Piyasa Performansı:

$ 54.66K USD
24 saatlik işlem hacmi
+147.80%
Sheep Wif Hat 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki SWIF / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, SWIF fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

SWIF Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Sheep Wif Hat fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0.01478+147.80%
30 Gün$ +0.01459+145.90%
60 Gün$ +0.01459+145.90%
90 Gün$ +0.01459+145.90%
Bugünkü Sheep Wif Hat Fiyatı Değişimi

Bugün, SWIF, $ +0.01478 (+147.80%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Sheep Wif Hat 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0.01459 (+145.90%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Sheep Wif Hat 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, SWIF değişimi $ +0.01459 (+145.90%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Sheep Wif Hat 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0.01459 (+145.90%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

SWIF Fiyat Bilgisi

En güncel Sheep Wif Hat fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0.01
$ 0.01$ 0.01

$ 0.03058
$ 0.03058$ 0.03058

$ 0.03058
$ 0.03058$ 0.03058

-8.52%

+147.80%

+145.90%

SWIF Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

--
----

$ 54.66K
$ 54.66K$ 54.66K

--
----

Sheep Wif Hat (SWIF) Nedir?

Sheep Wif Hat, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Sheep Wif Hat yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- SWIF staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Sheep Wif Hat hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Sheep Wif Hat satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Sheep Wif Hat Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Sheep Wif Hat, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte SWIF fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Sheep Wif Hat fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Sheep Wif Hat Fiyat Geçmişi

SWIF fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak SWIF kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Sheep Wif Hat fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Sheep Wif Hat (SWIF) Token Ekonomisi

Sheep Wif Hat (SWIF) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SWIF tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Sheep Wif Hat (SWIF) Satın Alma

Nasıl Sheep Wif Hat satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Sheep Wif Hat Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

SWIF Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SWIF / VND
647.08585
1 SWIF / AUD
A$0.0376227
1 SWIF / GBP
0.0181966
1 SWIF / EUR
0.0211474
1 SWIF / USD
$0.02459
1 SWIF / MYR
RM0.1040157
1 SWIF / TRY
1.0010589
1 SWIF / JPY
¥3.63932
1 SWIF / ARS
ARS$32.48339
1 SWIF / RUB
1.9627738
1 SWIF / INR
2.1538381
1 SWIF / IDR
Rp403.1146896
1 SWIF / KRW
34.1525592
1 SWIF / PHP
1.404089
1 SWIF / EGP
￡E.1.190156
1 SWIF / BRL
R$0.1337696
1 SWIF / CAD
C$0.0336883
1 SWIF / BDT
2.9957997
1 SWIF / NGN
37.7724531
1 SWIF / UAH
1.0224522
1 SWIF / VES
Bs3.1967
1 SWIF / CLP
$23.80312
1 SWIF / PKR
Rs6.9995435
1 SWIF / KZT
13.3931894
1 SWIF / THB
฿0.7976996
1 SWIF / TWD
NT$0.7377
1 SWIF / AED
د.إ0.0902453
1 SWIF / CHF
Fr0.019672
1 SWIF / HKD
HK$0.1927856
1 SWIF / MAD
.د.م0.2227854
1 SWIF / MXN
$0.4588494
1 SWIF / PLN
0.0899994
1 SWIF / RON
лв0.1072124
1 SWIF / SEK
kr0.2368017
1 SWIF / BGN
лв0.0413112
1 SWIF / HUF
Ft8.3751081
1 SWIF / CZK
0.5176195
1 SWIF / KWD
د.ك0.00749995
1 SWIF / ILS
0.0840978

Sheep Wif Hat Kaynağı

Sheep Wif Hat hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Sheep Wif Hat Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

Brevis Nedir? DeFi, DID ve Zincirler Arası Köprüleri Birbirine Bağlayan ZK Destekli Veri Altyapısı

Brevis, Web 3.0 uygulamaları için güvenli, verimli ve ölçeklenebilir veri erişimi ve hesaplama sağlamak üzere tasarlanmış, sıfır bilgi destekli, zincirler arası bir veri altyapısı platformudur.

August 12, 2025

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH : Complete Cryptocurrency Comparison Guide

This guide breaks down how ETH compares against Bitcoin, Solana, Cardano, XRP, Litecoin, WETH and Polkadot. You’ll discover the key differences, performance metrics, and which cryptocurrency might suit your investment goals.

August 12, 2025

Ethereum İyi Bir Yatırım mı? Tam Analiz & Uzman Rehberi

Ethereum, Temmuz 2025’te P artış göstererek 3800 doları geçti ve dünya çapında yatırımcıların dikkatini çekti. Şu anda Ethereum’un yatırımınızı yapmaya değer olup olmadığını merak ediyorsanız, yalnız değilsiniz. Analistler yıl sonuna kadar 6500 doları aşan potansiyel zirveler öngörürken, kurumsal para akışları rekor seviyelerde gerçekleşiyor ve dünyanın ikinci en büyük kripto para birimi ciddi bir ilgi yaratıyor. Ama akıllı yatırım yapmak, gürültünün ötesine bakmayı gerektirir. Bu analiz, Ethereum’un mevcut temellerini, uzman fiyat tahminlerini ve yatırım kararınızı etkileyebilecek gerçek dünya faktörlerini incelemektedir. Ethereum Nedir ve Neden Yatırım Yapmalıyım? Bitcoin’in birincil olarak dijital altın olarak hizmet vermesinin aksine, Ethereum programlanabilir bir blockchain platformu olarak

August 11, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

SWIF
SWIF
USD
USD

1 SWIF = 0.02459 USD

Al-Sat

SWIFUSDT
$0.02459
$0.02459$0.02459
+145.90%

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti