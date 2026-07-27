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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Space and Time hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Space and Time hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Space and Time (SXT) Bugünkü Teknik Analizi

Space and Time (SXT) Bugünkü Teknik Analizi

Space and Time Analiz sayfası, SXT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Space and Time projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Space and Time (SXT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,007069---%0,85+%0,91-%58,25
Space and Time Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Space and Time Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Space and Time için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 13
Nötr 1
Alış 12
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 9Nötr 0Alış 5
Teknik İndikatörler:AlışSatış 4Nötr 1Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,007075
0,007068
R2
0,007068
0,007062
R1
0,007058
0,007058
PP
0,007051
0,007051
S1
0,007041
0,007045
S2
0,007034
0,007041
S3
0,007024
0,007034

Space and Time Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,31M
$1,65 M
$1,34 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,44 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,46 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,99 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$1,00 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Space and Time Sermaye Akışı

Net GirişSXTUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,14 M0,01
2026-07-26$0,10 M0,01
2026-07-25$0,01 M0,01
2026-07-24-$0,13 M0,01
2026-07-23-$0,12 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Space and Time Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Space and Time (SXT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Space and Time fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SXT/USDT
$0,007069
$0,007069$0,007069
%0,00
%0,00 (USDT)
SXT/USDC
$0,007051
$0,007051$0,007051
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SXT / USD Hesaplayıcı

Miktar

SXT
SXT
USD
USD

1 SXT = 0,007069 USD

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