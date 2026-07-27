Space and Time (SXT) Bugünkü Teknik Analizi Space and Time Analiz sayfası, SXT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Space and Time projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Space and Time (SXT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,007069 -- -%0,85 +%0,91 -%58,25

Space and Time Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Space and Time için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 13 Nötr 1 Alış 12 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 9 Nötr 0 Alış 5 Teknik İndikatörler : Alış Satış 4 Nötr 1 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,007075 0,007068 R2 0,007068 0,007062 R1 0,007058 0,007058 PP 0,007051 0,007051 S1 0,007041 0,007045 S2 0,007034 0,007041 S3 0,007024 0,007034

Space and Time Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,31M $1,65 M $1,34 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,02M 3 Günlük Aktif Alış $0,44 M 3 Günlük Aktif Satış $0,46 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,99 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,00 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Space and Time Sermaye Akışı Net Giriş SXTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,14 M 0,01 2026-07-26 $0,10 M 0,01 2026-07-25 $0,01 M 0,01 2026-07-24 -$0,13 M 0,01 2026-07-23 -$0,12 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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