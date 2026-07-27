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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Maple Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Maple Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Maple Finance (SYRUP) Bugünkü Teknik Analizi

Maple Finance (SYRUP) Bugünkü Teknik Analizi

Maple Finance Analiz sayfası, SYRUP tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Maple Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Maple Finance (SYRUP) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,17339---%3,64+%13,69-%28,45
Maple Finance Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Maple Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Maple Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 15
Nötr 3
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 12Nötr 1Alış 1
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 2Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,1728
0,1727
R2
0,1727
0,1727
R1
0,1727
0,1727
PP
0,1726
0,1726
S1
0,1726
0,1726
S2
0,1725
0,1726
S3
0,1725
0,1725

Maple Finance Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,00M
$1,37 M
$1,37 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,84 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,82 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,03M
7 Günlük Aktif Alışlar
$2,16 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$2,14 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Maple Finance Sermaye Akışı

Net GirişSYRUPUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,11 M0,17
2026-07-26$0,01 M0,17
2026-07-25$0,08 M0,17
2026-07-24$0,02 M0,17
2026-07-23$0,00 M0,18

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Maple Finance Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Maple Finance (SYRUP) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Maple Finance fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
SYRUP/USDT
$0,17298
$0,17298$0,17298
%0,00
%0,00 (USDT)
SYRUP/USDC
$0,1728
$0,1728$0,1728
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

SYRUP / USD Hesaplayıcı

Miktar

SYRUP
SYRUP
USD
USD

1 SYRUP = 0,17339 USD

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