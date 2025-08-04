The Animal Age (TAA) Nedir?

Hayvan Çağı, milyon kedilik topluluğumuzla başlayan, hayvan temalı bir metaverse yaratan ve daha fazla NFT sağlayan hayvan temalı bir metaverse'dir. Hayvan NFT'lerimiz birçok IP, marka ve hayvan organizasyonu ile iş birliği yapacaktır. Kullanıcılar, günlük hedeflerden ve kilometre taşlarından elde edilen öğeleri tüketerek sahiplenilen hayvanları yetiştirebilirler. Kullanıcılar hayvanlarla etkileşime girerek, yarışmalara katılarak ve dünyayı keşfederek ödül olarak TAA coin kazanabilirler. TAA paraları, hayvan yetiştirmek için daha fazla öğe satın almak veya pazarda satmak için kullanılabilir.

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TAA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TAA / VND ₫ 0,0009662868 1 TAA / AUD A$ 0,0000000565488 1 TAA / GBP ￡ 0,00000002754 1 TAA / EUR € 0,0000000315792 1 TAA / USD $ 0,00000003672 1 TAA / MYR RM 0,0000001553256 1 TAA / TRY ₺ 0,0000014934024 1 TAA / JPY ¥ 0,00000539784 1 TAA / ARS ARS$ 0,000049621572 1 TAA / RUB ₽ 0,0000029199744 1 TAA / INR ₹ 0,0000032078592 1 TAA / IDR Rp 0,0006019671168 1 TAA / KRW ₩ 0,0000507881664 1 TAA / PHP ₱ 0,0000021091968 1 TAA / EGP ￡E. 0,0000017596224 1 TAA / BRL R$ 0,000000203796 1 TAA / CAD C$ 0,0000000503064 1 TAA / BDT ৳ 0,0000044328384 1 TAA / NGN ₦ 0,000055551852 1 TAA / UAH ₴ 0,0000015154344 1 TAA / VES Bs 0,00000451656 1 TAA / CLP $ 0,0000356184 1 TAA / PKR Rs 0,0000102885768 1 TAA / KZT ₸ 0,000019678248 1 TAA / THB ฿ 0,0000011919312 1 TAA / TWD NT$ 0,0000010964592 1 TAA / AED د.إ 0,0000001347624 1 TAA / CHF Fr 0,000000029376 1 TAA / HKD HK$ 0,0000002878848 1 TAA / MAD .د.م 0,0000003319488 1 TAA / MXN $ 0,000000692172 1 TAA / PLN zł 0,0000001351296 1 TAA / RON лв 0,0000001608336 1 TAA / SEK kr 0,000000354348 1 TAA / BGN лв 0,0000000616896 1 TAA / HUF Ft 0,0000126313128 1 TAA / CZK Kč 0,0000007791984 1 TAA / KWD د.ك 0,00000001112616 1 TAA / ILS ₪ 0,0000001252152

The Animal Age Kaynağı

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