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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Tagger hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Tagger hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Tagger (TAG) Bugünkü Teknik Analizi

Tagger (TAG) Bugünkü Teknik Analizi

Tagger Analiz sayfası, TAG tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Tagger projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Tagger (TAG) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0013178--+%8,84+%41,89+%112,54
Tagger Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Tagger Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Tagger için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 18
Nötr 1
Alış 7
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 4Nötr 1Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,001325
0,001324
R2
0,001324
0,001323
R1
0,001323
0,001323
PP
0,001322
0,001322
S1
0,001321
0,001321
S2
0,00132
0,001321
S3
0,001319
0,00132

Tagger Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,45M
$3,87 M
$4,32 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,07M
3 Günlük Aktif Alış
$1,00 M
3 Günlük Aktif Satış
$1,07 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,06M
7 Günlük Aktif Alışlar
$2,28 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$2,34 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Tagger Sermaye Akışı

Net GirişTAGUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Tagger Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Tagger (TAG) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Tagger fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
TAG/USDT
$0,0013178
$0,0013178$0,0013178
%0,00
%0,00 (USDT)
TAG/USD1
$0,0013231
$0,0013231$0,0013231
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

TAG / USD Hesaplayıcı

Miktar

TAG
TAG
USD
USD

1 TAG = 0,0013178 USD

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