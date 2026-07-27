Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere TARS Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere TARS Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

TAI Hakkında Daha Fazla Bilgi

TAI Fiyat Bilgileri

TAI Nedir

TAI Whitepaper

TAI Resmi Websitesi

TAI Token Ekonomisi

TAI Fiyat Tahmini

TAI Fiyat Geçmişi

TAI Satın Alma Kılavuzu

TAI / İtibari Para Dönüştürücüsü

TAI Spot

TAI USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

TARS Protocol (TAI) Bugünkü Teknik Analizi

TARS Protocol (TAI) Bugünkü Teknik Analizi

TARS Protocol Analiz sayfası, TAI tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. TARS Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

TARS Protocol (TAI) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0.008899---4.74%-3.96%-44.07%
TARS Protocol Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

TARS Protocol Sermaye Akışı

Net GirişTAIUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0.00 M0.01
2026-07-26$0.00 M0.01
2026-07-25$0.00 M0.01
2026-07-24$0.00 M0.01
2026-07-23$0.00 M0.01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

TARS Protocol Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de TARS Protocol (TAI) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı TARS Protocol fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
TAI/USDT
$0.008899
$0.008899$0.008899
0.00%
0.00% (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

TAI / USD Hesaplayıcı

Miktar

TAI
TAI
USD
USD

1 TAI = 0.008899 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.