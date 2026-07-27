Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Taiko hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Taiko hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

TAIKO Hakkında Daha Fazla Bilgi

TAIKO Fiyat Bilgileri

TAIKO Nedir

TAIKO Whitepaper

TAIKO Resmi Websitesi

TAIKO Token Ekonomisi

TAIKO Fiyat Tahmini

TAIKO Fiyat Geçmişi

TAIKO Satın Alma Kılavuzu

TAIKO / İtibari Para Dönüştürücüsü

TAIKO Spot

TAIKO USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Taiko (TAIKO) Bugünkü Teknik Analizi

Taiko (TAIKO) Bugünkü Teknik Analizi

Taiko Analiz sayfası, TAIKO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Taiko projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Taiko (TAIKO) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0671---%11,72+%0,59-%43,38
Taiko Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Taiko Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Taiko için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 18
Nötr 0
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 4Nötr 0Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,06694
0,06691
R2
0,06691
0,06688
R1
0,06686
0,06686
PP
0,06683
0,06683
S1
0,06678
0,0668
S2
0,06675
0,06678
S3
0,0667
0,06675

Taiko Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,95M
$5,67 M
$6,62 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,10 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,12 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,36 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,37 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Taiko Sermaye Akışı

Net GirişTAIKOUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,03 M0,07
2026-07-26-$0,02 M0,08
2026-07-25-$0,03 M0,08
2026-07-24$0,01 M0,08
2026-07-23$0,00 M0,08

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Taiko Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Taiko (TAIKO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Taiko fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
TAIKO/USDT
$0,067
$0,067$0,067
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

TAIKO / USD Hesaplayıcı

Miktar

TAIKO
TAIKO
USD
USD

1 TAIKO = 0,0671 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.