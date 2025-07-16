TAKI Hakkında Daha Fazla Bilgi

TAKI Fiyat Bilgileri

TAKI Token Ekonomisi

TAKI Fiyat Tahmini

TAKI Fiyat Geçmişi

TAKI Satın Alma Kılavuzu

TAKI / İtibari Para Dönüştürücüsü

TAKI Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Taki Grok Companion Logosu

Taki Grok Companion Fiyatı(TAKI)

Taki Grok Companion (TAKI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00269
$0,00269$0,00269
+%438,001D
USD

TAKI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Taki Grok Companion (TAKI), şu anda 0,002535 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. TAKI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Taki Grok Companion Ana Piyasa Performansı:

$ 82,12K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%438,00
Taki Grok Companion 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki TAKI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TAKI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

TAKI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Taki Grok Companion fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00219+%438,00
30 Gün$ +0,002035+%407,00
60 Gün$ +0,002035+%407,00
90 Gün$ +0,002035+%407,00
Bugünkü Taki Grok Companion Fiyatı Değişimi

Bugün, TAKI, $ +0,00219 (+%438,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Taki Grok Companion 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,002035 (+%407,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Taki Grok Companion 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TAKI değişimi $ +0,002035 (+%407,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Taki Grok Companion 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,002035 (+%407,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TAKI Fiyat Bilgisi

En güncel Taki Grok Companion fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0005
$ 0,0005$ 0,0005

$ 0,002999
$ 0,002999$ 0,002999

$ 0,002999
$ 0,002999$ 0,002999

+%31,82

+%438,00

+%407,00

TAKI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

--
----

$ 82,12K
$ 82,12K$ 82,12K

--
----

Taki Grok Companion (TAKI) Nedir?

Taki Grok Companion, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Taki Grok Companion yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TAKI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Taki Grok Companion hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Taki Grok Companion satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Taki Grok Companion Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Taki Grok Companion, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TAKI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Taki Grok Companion fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Taki Grok Companion Fiyat Geçmişi

TAKI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TAKI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Taki Grok Companion fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Taki Grok Companion (TAKI) Token Ekonomisi

Taki Grok Companion (TAKI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TAKI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Taki Grok Companion (TAKI) Satın Alma

Nasıl Taki Grok Companion satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Taki Grok Companion Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TAKI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TAKI / VND
66,708525
1 TAKI / AUD
A$0,0038532
1 TAKI / GBP
0,0018759
1 TAKI / EUR
0,00215475
1 TAKI / USD
$0,002535
1 TAKI / MYR
RM0,0107484
1 TAKI / TRY
0,10203375
1 TAKI / JPY
¥0,372645
1 TAKI / RUB
0,19836375
1 TAKI / INR
0,21762975
1 TAKI / IDR
Rp41,5573704
1 TAKI / KRW
3,5110764
1 TAKI / PHP
0,144495
1 TAKI / EGP
￡E.0,1252797
1 TAKI / BRL
R$0,0140946
1 TAKI / CAD
C$0,0034476
1 TAKI / BDT
0,3075462
1 TAKI / NGN
3,87614175
1 TAKI / UAH
0,1061658
1 TAKI / VES
Bs0,291525
1 TAKI / CLP
$2,451345
1 TAKI / PKR
Rs0,7226271
1 TAKI / KZT
1,3370097
1 TAKI / THB
฿0,08205795
1 TAKI / TWD
NT$0,07445295
1 TAKI / AED
د.إ0,00930345
1 TAKI / CHF
Fr0,00200265
1 TAKI / HKD
HK$0,0198744
1 TAKI / MAD
.د.م0,0229164
1 TAKI / MXN
$0,04737915
1 TAKI / PLN
0,0092274
1 TAKI / RON
лв0,01097655
1 TAKI / SEK
kr0,02451345
1 TAKI / BGN
лв0,00423345
1 TAKI / HUF
Ft0,86724885
1 TAKI / CZK
0,0534378
1 TAKI / KWD
د.ك0,000773175
1 TAKI / ILS
0,00849225

Taki Grok Companion Kaynağı

Taki Grok Companion hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Taki Grok Companion Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

MX Token Geri Alımı ve İmhası 2025’in 2. Çeyreğinde

MX Token 2.0 önerisinin topluluk oylama sonuçlarına göre, MEXC başarılı bir şekilde tamamladı 2025’in 2. çeyreğinde MX Token’ın geri alımını ve yok edilmesini. Bu girişim, MX deflasyon modeli inşasını teşvik etmeye devam ediyor ve MEXC’nin token değerini artırma, ekolojik yapıyı optimize etme, şeffaflık ve merkeziyetsizlik konusunda kararlılığını tam olarak gösteriyor ve endüstrinin merkeziyetsizlik sürecini ilerletme kararlılığını yansıtıyor. Yok etme detayları: Kıtlığı güçlendirmek ve uzun vadeli değeri şekillendirmek 2025’in 2. çeyreğinde MEXC toplamda 2,398,000 MX token’ı yok etti ve böylece dolaşımdaki arzı daha da azalttı ve MX’nin kıtlığını güçlendirdi. Bu yok etme süreci tamamen şeffaf ve Ethereum blok zincirinde doğrulanabilir, her

July 16, 2025

pump.fun Airdrop Guide: How to Participate in the PUMP Airdrop and What to Expect

For crypto traders and airdrop hunters, there’s a fresh opportunity you don’t want to miss. The pump.fun token airdrop on MEXC is officially live, offering everyone a shot at free PUMP tokens through deposits, trading, and referrals. Running exclusively from July 14 to July 20, 2025, this crypto airdrop promises substantial token rewards and futures bonuses for both newcomers and active traders. This isn’t just another random giveaway. The pump.fun airdrop on MEXC combines clear, actionable tasks with generous incentives. If you’re serious about earning airdrops and maximizing crypto rewards, this limited-time event is exactly where you should focus your

July 15, 2025

What is Chainbase (C Token)? Complete Guide to the World’s Largest Omnichain Data Network

This comprehensive guide explores Chainbase’s revolutionary four-layer architecture, the utility of its native C token, and how this innovative hyperdata network is positioned to become the foundational infrastructure for the open AGI economy. Whether you’re a developer seeking AI-ready blockchain data, an investor evaluating the next generation of Web3 infrastructure, or simply curious about how decentralized networks can power intelligent applications, this article provides everything you need to understand Chainbase’s transformative approach to data accessibility and tokenization.

July 10, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

TAKI
TAKI
USD
USD

1 TAKI = 0,002535 USD

Al-Sat

TAKIUSDT
$0,002535
$0,002535$0,002535
+%407,00

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti