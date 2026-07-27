Bittensor (TAO) Bugünkü Teknik Analizi Bittensor Analiz sayfası, TAO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Bittensor projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Bittensor (TAO) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $197.92 -- +1.70% -7.48% -22.77%

Bittensor Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Bittensor için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 15 Nötr 1 Alış 10 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 12 Nötr 0 Alış 2 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 1 Alış 8 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 197.91 197.88 R2 197.88 197.8609 R1 197.86 197.8491 PP 197.83 197.83 S1 197.81 197.8109 S2 197.78 197.7991 S3 197.76 197.78

Bittensor Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0.59M $9.98 M $9.39 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -3.09M 3 Günlük Aktif Alış $100.07 M 3 Günlük Aktif Satış $103.16 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -1.94M 7 Günlük Aktif Alışlar $321.75 M 7 Günlük Aktif Satışlar $323.69 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Bittensor Sermaye Akışı Net Giriş TAOUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0.17 M 197.96 2026-07-26 $0.92 M 198.11 2026-07-25 $0.28 M 190.68 2026-07-24 -$0.37 M 188.95 2026-07-23 -$1.42 M 193.72 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de Bittensor (TAO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Bittensor fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim TAO / USDT $197.92 $197.92 $197.92 0.00% 0.00% (USDT) Al-Sat TAO / USDC $197.77 $197.77 $197.77 0.00% 0.00% (USDT) Al-Sat TAO / EUR $174.04 $174.04 $174.04 0.00% 0.00% (USDT) Al-Sat TAO / USD1 $198.13 $198.13 $198.13 0.00% 0.00% (USDT) Al-Sat