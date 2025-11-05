BorsaDEX+
Bugünkü canlı Tenge Tenge fiyatı 0.0003196 USD. TENGE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. TENGE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

TENGE Hakkında Daha Fazla Bilgi

TENGE Fiyat Bilgileri

TENGE Nedir

TENGE Resmi Websitesi

TENGE Token Ekonomisi

TENGE Fiyat Tahmini

TENGE Fiyat Geçmişi

TENGE Satın Alma Kılavuzu

TENGE / İtibari Para Dönüştürücüsü

TENGE Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Tenge Tenge Logosu

Tenge Tenge Fiyatı(TENGE)

1 TENGE / USD Canlı Fiyatı:

$0,00032
$0,00032
-%2,491D
USD
Tenge Tenge (TENGE) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:37:18 (UTC+8)

Tenge Tenge (TENGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0002901
$ 0,0002901
24 sa Düşük
$ 0,0003729
$ 0,0003729
24 sa Yüksek

$ 0,0002901
$ 0,0002901

$ 0,0003729
$ 0,0003729

$ 0,002399909686398066
$ 0,002399909686398066

$ 0,000117331956742167
$ 0,000117331956742167

-%0,07

-%2,48

-%20,70

-%20,70

Tenge Tenge (TENGE) canlı fiyatı $ 0,0003196. TENGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0002901 ve en yüksek $ 0,0003729 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TENGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,002399909686398066, en düşük fiyatı ise $ 0,000117331956742167 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TENGE son bir saatte -%0,07 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,48 ve son 7 günde -%20,70 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tenge Tenge (TENGE) Piyasa Bilgileri

No.4111

$ 0,00
$ 0,00

$ 56,33K
$ 56,33K

$ 319,60K
$ 319,60K

0,00
0,00

1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000

%0,00

BSC

Şu anki Tenge Tenge piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,33K. Dolaşımdaki TENGE arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 319,60K.

Tenge Tenge (TENGE) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Tenge Tenge fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000008171-%2,48
30 Gün$ -0,0000804-%20,10
60 Gün$ -0,0000804-%20,10
90 Gün$ -0,0000804-%20,10
Bugünkü Tenge Tenge Fiyatı Değişimi

Bugün, TENGE, $ -0,000008171 (-%2,48) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Tenge Tenge 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0000804 (-%20,10) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Tenge Tenge 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TENGE değişimi $ -0,0000804 (-%20,10) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Tenge Tenge 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0000804 (-%20,10) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Tenge Tenge (TENGE) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Tenge Tenge Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Tenge Tenge (TENGE) Nedir?

Dünya değişirken biz inşa ederiz, öğreniriz, büyürüz ve paylaşırız.

Tenge Tenge, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Tenge Tenge yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TENGE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Tenge Tenge hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Tenge Tenge satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Tenge Tenge Fiyat Tahmini (USD)

Tenge Tenge (TENGE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Tenge Tenge (TENGE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Tenge Tenge için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Tenge Tenge fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Tenge Tenge (TENGE) Token Ekonomisi

Tenge Tenge (TENGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TENGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Tenge Tenge (TENGE) Satın Alma

Nasıl Tenge Tenge satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Tenge Tenge Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TENGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Tenge Tenge(TENGE) / VND
8,410274
1 Tenge Tenge(TENGE) / AUD
A$0,000488988
1 Tenge Tenge(TENGE) / GBP
0,000242896
1 Tenge Tenge(TENGE) / EUR
0,000278052
1 Tenge Tenge(TENGE) / USD
$0,0003196
1 Tenge Tenge(TENGE) / MYR
RM0,001339124
1 Tenge Tenge(TENGE) / TRY
0,013448768
1 Tenge Tenge(TENGE) / JPY
¥0,0488988
1 Tenge Tenge(TENGE) / ARS
ARS$0,465887312
1 Tenge Tenge(TENGE) / RUB
0,025884404
1 Tenge Tenge(TENGE) / INR
0,028358108
1 Tenge Tenge(TENGE) / IDR
Rp5,326664536
1 Tenge Tenge(TENGE) / PHP
0,018811656
1 Tenge Tenge(TENGE) / EGP
￡E.0,01513306
1 Tenge Tenge(TENGE) / BRL
R$0,001722644
1 Tenge Tenge(TENGE) / CAD
C$0,000450636
1 Tenge Tenge(TENGE) / BDT
0,03895924
1 Tenge Tenge(TENGE) / NGN
0,4611828
1 Tenge Tenge(TENGE) / COP
$1,2339756
1 Tenge Tenge(TENGE) / ZAR
R.0,005589804
1 Tenge Tenge(TENGE) / UAH
0,013448768
1 Tenge Tenge(TENGE) / TZS
T.Sh.0,78719078
1 Tenge Tenge(TENGE) / VES
Bs0,0712708
1 Tenge Tenge(TENGE) / CLP
$0,3023416
1 Tenge Tenge(TENGE) / PKR
Rs0,090357312
1 Tenge Tenge(TENGE) / KZT
0,16750236
1 Tenge Tenge(TENGE) / THB
฿0,010396588
1 Tenge Tenge(TENGE) / TWD
NT$0,009882032
1 Tenge Tenge(TENGE) / AED
د.إ0,001172932
1 Tenge Tenge(TENGE) / CHF
Fr0,00025568
1 Tenge Tenge(TENGE) / HKD
HK$0,002483292
1 Tenge Tenge(TENGE) / AMD
֏0,12226298
1 Tenge Tenge(TENGE) / MAD
.د.م0,002975476
1 Tenge Tenge(TENGE) / MXN
$0,005970128
1 Tenge Tenge(TENGE) / SAR
ريال0,0011985
1 Tenge Tenge(TENGE) / ETB
Br0,04888282
1 Tenge Tenge(TENGE) / KES
KSh0,041289124
1 Tenge Tenge(TENGE) / JOD
د.أ0,0002265964
1 Tenge Tenge(TENGE) / PLN
0,00118252
1 Tenge Tenge(TENGE) / RON
лв0,001412632
1 Tenge Tenge(TENGE) / SEK
kr0,003058572
1 Tenge Tenge(TENGE) / BGN
лв0,00054332
1 Tenge Tenge(TENGE) / HUF
Ft0,10800882
1 Tenge Tenge(TENGE) / CZK
0,006785108
1 Tenge Tenge(TENGE) / KWD
د.ك0,0000981172
1 Tenge Tenge(TENGE) / ILS
0,001041896
1 Tenge Tenge(TENGE) / BOB
Bs0,002208436
1 Tenge Tenge(TENGE) / AZN
0,00054332
1 Tenge Tenge(TENGE) / TJS
SM0,002946712
1 Tenge Tenge(TENGE) / GEL
0,000869312
1 Tenge Tenge(TENGE) / AOA
Kz0,2926737
1 Tenge Tenge(TENGE) / BHD
.د.ب0,0001201696
1 Tenge Tenge(TENGE) / BMD
$0,0003196
1 Tenge Tenge(TENGE) / DKK
kr0,002074204
1 Tenge Tenge(TENGE) / HNL
L0,008418264
1 Tenge Tenge(TENGE) / MUR
0,014707992
1 Tenge Tenge(TENGE) / NAD
$0,005557844
1 Tenge Tenge(TENGE) / NOK
kr0,00325992
1 Tenge Tenge(TENGE) / NZD
$0,000562496
1 Tenge Tenge(TENGE) / PAB
B/.0,0003196
1 Tenge Tenge(TENGE) / PGK
K0,0013583
1 Tenge Tenge(TENGE) / QAR
ر.ق0,001163344
1 Tenge Tenge(TENGE) / RSD
дин.0,0325992
1 Tenge Tenge(TENGE) / UZS
soʻm3,804761296
1 Tenge Tenge(TENGE) / ALL
L0,026881556
1 Tenge Tenge(TENGE) / ANG
ƒ0,000572084
1 Tenge Tenge(TENGE) / AWG
ƒ0,000572084
1 Tenge Tenge(TENGE) / BBD
$0,0006392
1 Tenge Tenge(TENGE) / BAM
KM0,00054332
1 Tenge Tenge(TENGE) / BIF
Fr0,9425004
1 Tenge Tenge(TENGE) / BND
$0,00041548
1 Tenge Tenge(TENGE) / BSD
$0,0003196
1 Tenge Tenge(TENGE) / JMD
$0,051305388
1 Tenge Tenge(TENGE) / KHR
1,283532776
1 Tenge Tenge(TENGE) / KMF
Fr0,1361496
1 Tenge Tenge(TENGE) / LAK
6,947825948
1 Tenge Tenge(TENGE) / LKR
රු0,097407688
1 Tenge Tenge(TENGE) / MDL
L0,005414024
1 Tenge Tenge(TENGE) / MGA
Ar1,4396382
1 Tenge Tenge(TENGE) / MOP
P0,0025568
1 Tenge Tenge(TENGE) / MVR
0,00492184
1 Tenge Tenge(TENGE) / MWK
MK0,554860756
1 Tenge Tenge(TENGE) / MZN
MT0,02043842
1 Tenge Tenge(TENGE) / NPR
रु0,045338456
1 Tenge Tenge(TENGE) / PYG
2,2666032
1 Tenge Tenge(TENGE) / RWF
Fr0,4637396
1 Tenge Tenge(TENGE) / SBD
$0,002630308
1 Tenge Tenge(TENGE) / SCR
0,004595848
1 Tenge Tenge(TENGE) / SRD
$0,0123046
1 Tenge Tenge(TENGE) / SVC
$0,0027965
1 Tenge Tenge(TENGE) / SZL
L0,00556104
1 Tenge Tenge(TENGE) / TMT
m0,001121796
1 Tenge Tenge(TENGE) / TND
د.ت0,0009389848
1 Tenge Tenge(TENGE) / TTD
$0,002166888
1 Tenge Tenge(TENGE) / UGX
Sh1,1134864
1 Tenge Tenge(TENGE) / XAF
Fr0,182172
1 Tenge Tenge(TENGE) / XCD
$0,00086292
1 Tenge Tenge(TENGE) / XOF
Fr0,182172
1 Tenge Tenge(TENGE) / XPF
Fr0,0329188
1 Tenge Tenge(TENGE) / BWP
P0,0043146
1 Tenge Tenge(TENGE) / BZD
$0,000642396
1 Tenge Tenge(TENGE) / CVE
$0,030723148
1 Tenge Tenge(TENGE) / DJF
Fr0,0565692
1 Tenge Tenge(TENGE) / DOP
$0,020537496
1 Tenge Tenge(TENGE) / DZD
د.ج0,04180368
1 Tenge Tenge(TENGE) / FJD
$0,000728688
1 Tenge Tenge(TENGE) / GNF
Fr2,778922
1 Tenge Tenge(TENGE) / GTQ
Q0,002448136
1 Tenge Tenge(TENGE) / GYD
$0,06686032
1 Tenge Tenge(TENGE) / ISK
kr0,0405892

Tenge Tenge Kaynağı

Tenge Tenge hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Tenge Tenge Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Tenge Tenge Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Tenge Tenge (TENGE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TENGE fiyatı, 0,0003196 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TENGE / USD güncel fiyatı nedir?
TENGE / USD güncel fiyatı $ 0,0003196. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Tenge Tenge varlığının piyasa değeri nedir?
TENGE piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TENGE arzı nedir?
Dolaşımdaki TENGE arzı, 0,00 USD.
TENGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TENGE, ATH fiyatı olan 0,002399909686398066 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TENGE fiyatı (ATL) nedir?
TENGE, ATL fiyatı olan 0,000117331956742167 USD değerine düştü.
TENGE işlem hacmi nedir?
TENGE için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 56,33K USD.
TENGE bu yıl daha da yükselir mi?
TENGE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TENGE fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:37:18 (UTC+8)

Tenge Tenge (TENGE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

TENGE / USD Hesaplayıcı

Miktar

TENGE
TENGE
USD
USD

1 TENGE = 0,0003196 USD

TENGE Al-Sat

TENGE/USDT
$0,00032
$0,00032
-%2,19

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

$101.738,67

$3.329,61

$157,37

$0,9998

$2,2474

$101.738,67

$3.329,61

$157,37

$2,2474

$0,16495

