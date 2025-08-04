Top Grass Club (TGRASS) Nedir?

Top Grass Club, esrar endüstrisine yaklaşımı blok zinciri tabanlı teknolojik çözümlerle entegre ederek yeniden tanımlayan yenilikçi bir projedir.

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TGRASS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TGRASS / VND ₫ 1,0526 1 TGRASS / AUD A$ 0,0000616 1 TGRASS / GBP ￡ 0,00003 1 TGRASS / EUR € 0,0000344 1 TGRASS / USD $ 0,00004 1 TGRASS / MYR RM 0,0001692 1 TGRASS / TRY ₺ 0,0016268 1 TGRASS / JPY ¥ 0,00588 1 TGRASS / ARS ARS$ 0,054054 1 TGRASS / RUB ₽ 0,0031816 1 TGRASS / INR ₹ 0,0034944 1 TGRASS / IDR Rp 0,6557376 1 TGRASS / KRW ₩ 0,0553248 1 TGRASS / PHP ₱ 0,0022976 1 TGRASS / EGP ￡E. 0,0019168 1 TGRASS / BRL R$ 0,0002224 1 TGRASS / CAD C$ 0,0000548 1 TGRASS / BDT ৳ 0,0048288 1 TGRASS / NGN ₦ 0,060514 1 TGRASS / UAH ₴ 0,0016508 1 TGRASS / VES Bs 0,00492 1 TGRASS / CLP $ 0,0388 1 TGRASS / PKR Rs 0,0112076 1 TGRASS / KZT ₸ 0,021436 1 TGRASS / THB ฿ 0,0012984 1 TGRASS / TWD NT$ 0,0011944 1 TGRASS / AED د.إ 0,0001468 1 TGRASS / CHF Fr 0,000032 1 TGRASS / HKD HK$ 0,0003136 1 TGRASS / MAD .د.م 0,0003616 1 TGRASS / MXN $ 0,000754 1 TGRASS / PLN zł 0,0001472 1 TGRASS / RON лв 0,0001752 1 TGRASS / SEK kr 0,000386 1 TGRASS / BGN лв 0,0000672 1 TGRASS / HUF Ft 0,0137596 1 TGRASS / CZK Kč 0,0008488 1 TGRASS / KWD د.ك 0,00001212 1 TGRASS / ILS ₪ 0,0001364

Top Grass Club Kaynağı

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