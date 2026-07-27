THENA (THE) Bugünkü Teknik Analizi THENA Analiz sayfası, THE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. THENA projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

THENA (THE) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,05272 -- +%0,28 -%8,30 -%48,25

THENA Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, THENA için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 8 Nötr 6 Alış 12 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 0 Alış 10 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 4 Nötr 6 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,05266 0,05264 R2 0,05264 0,05262 R1 0,05262 0,05262 PP 0,05261 0,05261 S1 0,05259 0,05259 S2 0,05257 0,05259 S3 0,05256 0,05257

THENA Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,10M $1,31 M $1,40 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,09 M 3 Günlük Aktif Satış $0,08 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,21 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,21 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. THENA Sermaye Akışı Net Giriş THEUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,06 M 0,05 2026-07-26 -$0,06 M 0,06 2026-07-25 $0,01 M 0,06 2026-07-24 -$0,03 M 0,05 2026-07-23 $0,02 M 0,05 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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