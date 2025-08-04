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Tokenize Emblem Fiyatı(TKX)

Tokenize Emblem (TKX) Canlı Fiyat Grafiği

$2.337
$2.337$2.337
-4.88%1D
USD

TKX Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Tokenize Emblem (TKX), şu anda 2.337 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. TKX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Tokenize Emblem Ana Piyasa Performansı:

$ 11.41K USD
24 saatlik işlem hacmi
-4.88%
Tokenize Emblem 24 saatlik fiyat değişimi
0.00 USD
Dolaşımdaki arz

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TKX Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Tokenize Emblem fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.1199-4.88%
30 Gün$ -14.153-85.83%
60 Gün$ -26.024-91.76%
90 Gün$ -25.751-91.68%
Bugünkü Tokenize Emblem Fiyatı Değişimi

Bugün, TKX, $ -0.1199 (-4.88%) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Tokenize Emblem 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -14.153 (-85.83%) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Tokenize Emblem 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TKX değişimi $ -26.024 (-91.76%) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Tokenize Emblem 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -25.751 (-91.68%) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TKX Fiyat Bilgisi

En güncel Tokenize Emblem fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 2.082
$ 2.082$ 2.082

$ 2.507
$ 2.507$ 2.507

$ 85.574
$ 85.574$ 85.574

-4.66%

-4.88%

-54.38%

TKX Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 11.41K
$ 11.41K$ 11.41K

0.00
0.00 0.00

Tokenize Emblem (TKX) Nedir?

Tokenize Xchange, Asya'daki kullanıcıların kripto para birimi satın almanın, satmanın ve yönetmenin en kolay yoluna erişmeleri için kripto ağ geçidine bir itibari para sağlayarak Asya'nın önde gelen dijital varlık borsası olmayı hedefliyor.

Tokenize Emblem, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Tokenize Emblem yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TKX staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Tokenize Emblem hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Tokenize Emblem satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Tokenize Emblem Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Tokenize Emblem, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TKX fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Tokenize Emblem fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Tokenize Emblem Fiyat Geçmişi

TKX fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TKX kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Tokenize Emblem fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Tokenize Emblem (TKX) Token Ekonomisi

Tokenize Emblem (TKX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TKX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Tokenize Emblem (TKX) Satın Alma

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TKX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TKX / VND
61,498.155
1 TKX / AUD
A$3.59898
1 TKX / GBP
1.75275
1 TKX / EUR
2.00982
1 TKX / USD
$2.337
1 TKX / MYR
RM9.88551
1 TKX / TRY
95.04579
1 TKX / JPY
¥343.539
1 TKX / ARS
ARS$3,158.10495
1 TKX / RUB
185.88498
1 TKX / INR
204.20706
1 TKX / IDR
Rp38,311.46928
1 TKX / KRW
3,232.35144
1 TKX / PHP
134.23728
1 TKX / EGP
￡E.112.01241
1 TKX / BRL
R$12.99372
1 TKX / CAD
C$3.20169
1 TKX / BDT
282.12264
1 TKX / NGN
3,535.53045
1 TKX / UAH
96.44799
1 TKX / VES
Bs287.451
1 TKX / CLP
$2,266.89
1 TKX / PKR
Rs654.80403
1 TKX / KZT
1,252.3983
1 TKX / THB
฿75.83565
1 TKX / TWD
NT$69.78282
1 TKX / AED
د.إ8.57679
1 TKX / CHF
Fr1.8696
1 TKX / HKD
HK$18.32208
1 TKX / MAD
.د.م21.12648
1 TKX / MXN
$44.05245
1 TKX / PLN
8.60016
1 TKX / RON
лв10.23606
1 TKX / SEK
kr22.55205
1 TKX / BGN
лв3.92616
1 TKX / HUF
Ft803.90463
1 TKX / CZK
49.59114
1 TKX / KWD
د.ك0.708111
1 TKX / ILS
7.96917

Tokenize Emblem Kaynağı

Tokenize Emblem hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Tokenize Emblem Websitesi
Blok Gezgini

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