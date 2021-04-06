Alien Worlds Trilium (TLM) Bugünkü Teknik Analizi Alien Worlds Trilium Analiz sayfası, TLM tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Alien Worlds Trilium projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Alien Worlds Trilium (TLM) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,0016873 -- -%13,74 +%90,28 -%8,05

Alien Worlds Trilium Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Alien Worlds Trilium için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 5 Nötr 3 Alış 18 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 2 Nötr 1 Alış 11 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 2 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,001674 0,001673 R2 0,001673 0,001673 R1 0,001673 0,001673 PP 0,001672 0,001672 S1 0,001672 0,001672 S2 0,001671 0,001672 S3 0,001671 0,001671

Alien Worlds Trilium Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,88M $13,10 M $13,98 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,06M 3 Günlük Aktif Alış $0,79 M 3 Günlük Aktif Satış $0,73 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,14M 7 Günlük Aktif Alışlar $3,62 M 7 Günlük Aktif Satışlar $3,48 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Alien Worlds Trilium Sermaye Akışı Net Giriş TLMUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,09 M 0,00 2026-07-26 $0,05 M 0,00 2026-07-25 $0,18 M 0,00 2026-07-24 $0,19 M 0,00 2026-07-23 $0,03 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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