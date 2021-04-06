Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Alien Worlds Trilium hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Alien Worlds Trilium hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

TLM Hakkında Daha Fazla Bilgi

TLM Fiyat Bilgileri

TLM Nedir

TLM Whitepaper

TLM Resmi Websitesi

TLM Token Ekonomisi

TLM Fiyat Tahmini

TLM Fiyat Geçmişi

TLM Satın Alma Kılavuzu

TLM / İtibari Para Dönüştürücüsü

TLM Spot

TLM USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Alien Worlds Trilium (TLM) Bugünkü Teknik Analizi

Alien Worlds Trilium (TLM) Bugünkü Teknik Analizi

Alien Worlds Trilium Analiz sayfası, TLM tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Alien Worlds Trilium projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Alien Worlds Trilium (TLM) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0016873---%13,74+%90,28-%8,05
Alien Worlds Trilium Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Alien Worlds Trilium Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Alien Worlds Trilium için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 5
Nötr 3
Alış 18
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 2Nötr 1Alış 11
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 2Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,001674
0,001673
R2
0,001673
0,001673
R1
0,001673
0,001673
PP
0,001672
0,001672
S1
0,001672
0,001672
S2
0,001671
0,001672
S3
0,001671
0,001671

Alien Worlds Trilium Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,88M
$13,10 M
$13,98 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,06M
3 Günlük Aktif Alış
$0,79 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,73 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,14M
7 Günlük Aktif Alışlar
$3,62 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$3,48 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Alien Worlds Trilium Sermaye Akışı

Net GirişTLMUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,09 M0,00
2026-07-26$0,05 M0,00
2026-07-25$0,18 M0,00
2026-07-24$0,19 M0,00
2026-07-23$0,03 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Alien Worlds Trilium Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Alien Worlds Trilium (TLM) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Alien Worlds Trilium fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
TLM/USDT
$0,0016873
$0,0016873$0,0016873
%0,00
%0,00 (USDT)
TLM/USDC
$0,0016844
$0,0016844$0,0016844
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

TLM / USD Hesaplayıcı

Miktar

TLM
TLM
USD
USD

1 TLM = 0,0016873 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.