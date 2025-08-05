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Telgather Games Fiyatı(TOG)

Telgather Games (TOG) Canlı Fiyat Grafiği

$0,40278
$0,40278$0,40278
-%15,221D
USD

TOG Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Telgather Games (TOG), şu anda 0,40673 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. TOG / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Telgather Games Ana Piyasa Performansı:

$ 595,38K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%15,22
Telgather Games 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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TOG Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Telgather Games fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0723085-%15,22
30 Gün$ +0,35673+%713,46
60 Gün$ +0,35673+%713,46
90 Gün$ +0,35673+%713,46
Bugünkü Telgather Games Fiyatı Değişimi

Bugün, TOG, $ -0,0723085 (-%15,22) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Telgather Games 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,35673 (+%713,46) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Telgather Games 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TOG değişimi $ +0,35673 (+%713,46) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Telgather Games 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,35673 (+%713,46) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TOG Fiyat Bilgisi

En güncel Telgather Games fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,155
$ 0,155$ 0,155

$ 1,38
$ 1,38$ 1,38

$ 19
$ 19$ 19

-%6,33

-%15,22

+%713,46

TOG Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 595,38K
$ 595,38K$ 595,38K

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Telgather Games (TOG) Nedir?

Telgather Games, Telegram ve LINE gibi viral platformlar için oluşturulmuş ilk mobil tabanlı, yapay zekâ destekli Web3 stüdyosudur. 18 milyondan fazla oyuncusu, yılda 12'den fazla oyunu ile oyun deneyimini ve kazanç elde etmeyi destekleyen yapay zekâ çekirdeği sayesinde Telgather, ölçeklenebilir Web3 oyunlarını yeniden tanımlıyor.

Telgather Games, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Telgather Games yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TOG staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Telgather Games hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Telgather Games satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Telgather Games Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Telgather Games, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TOG fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Telgather Games fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Telgather Games Fiyat Geçmişi

TOG fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TOG kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Telgather Games fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Telgather Games (TOG) Token Ekonomisi

Telgather Games (TOG) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TOG tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Telgather Games (TOG) Satın Alma

Nasıl Telgather Games satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Telgather Games Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TOG Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TOG / VND
10.703,09995
1 TOG / AUD
A$0,6263642
1 TOG / GBP
0,3050475
1 TOG / EUR
0,3497878
1 TOG / USD
$0,40673
1 TOG / MYR
RM1,7204679
1 TOG / TRY
16,5417091
1 TOG / JPY
¥59,78931
1 TOG / ARS
ARS$544,4813164
1 TOG / RUB
32,6360152
1 TOG / INR
35,6498845
1 TOG / IDR
Rp6.667,7038512
1 TOG / KRW
565,6882186
1 TOG / PHP
23,3788404
1 TOG / EGP
￡E.19,7020012
1 TOG / BRL
R$2,237015
1 TOG / CAD
C$0,5572201
1 TOG / BDT
49,6007235
1 TOG / NGN
621,9105065
1 TOG / UAH
16,960641
1 TOG / VES
Bs51,24798
1 TOG / CLP
$392,90118
1 TOG / PKR
Rs115,2184744
1 TOG / KZT
218,7882016
1 TOG / THB
฿13,1658501
1 TOG / TWD
NT$12,1856308
1 TOG / AED
د.إ1,4926991
1 TOG / CHF
Fr0,325384
1 TOG / HKD
HK$3,1887632
1 TOG / MAD
.د.م3,701243
1 TOG / MXN
$7,6099183
1 TOG / PLN
1,504901
1 TOG / RON
лв1,7814774
1 TOG / SEK
kr3,9290118
1 TOG / BGN
лв0,6833064
1 TOG / HUF
Ft139,9110527
1 TOG / CZK
8,6348779
1 TOG / KWD
د.ك0,12405265
1 TOG / ILS
1,4032185

Telgather Games Kaynağı

Telgather Games hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Telgather Games Websitesi
Blok Gezgini

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1 TOG = 0,40673 USD

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TOGUSDT
$0,40673
$0,40673$0,40673
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