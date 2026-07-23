Bugünkü TOGA Fiyatı

Bugünkü TOGA (TOGA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut TOGA / USD dönüşüm oranı TOGA başına $ 0 şeklindedir.

TOGA, şu anda piyasa değeri açısından $ 17.168,03 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,57M TOGA şeklindedir. Son 24 saat içinde TOGA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01149809 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TOGA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TOGA (TOGA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 17,17K$ 17,17K $ 17,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,17K$ 17,17K $ 17,17K Dolaşım Arzı 998,57M 998,57M 998,57M Toplam Arz 998.570.080,751379 998.570.080,751379 998.570.080,751379

Şu anki TOGA piyasa değeri $ 17,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TOGA arzı 998,57M olup, toplam arzı 998570080.751379. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,17K.