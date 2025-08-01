TOMI Hakkında Daha Fazla Bilgi

TOMI Fiyat Bilgileri

TOMI Whitepaper

TOMI Resmi Websitesi

TOMI Token Ekonomisi

TOMI Fiyat Tahmini

TOMI Fiyat Geçmişi

TOMI Satın Alma Kılavuzu

TOMI / İtibari Para Dönüştürücüsü

TOMI Spot

TOMI USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

TOMI Logosu

TOMI Fiyatı(TOMI)

TOMI (TOMI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0004611
$0,0004611$0,0004611
-%2,761D
USD

TOMI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

TOMI (TOMI), şu anda 0,0004611 USD fiyatından işlem görmektedir ve 1,97M USD piyasa değerine sahiptir. TOMI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

TOMI Ana Piyasa Performansı:

$ 98,76K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,76
TOMI 24 saatlik fiyat değişimi
4,27B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki TOMI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TOMI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

TOMI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için TOMI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000013088-%2,76
30 Gün$ -0,0003435-%42,70
60 Gün$ -0,0014159-%75,44
90 Gün$ -0,0007989-%63,41
Bugünkü TOMI Fiyatı Değişimi

Bugün, TOMI, $ -0,000013088 (-%2,76) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

TOMI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0003435 (-%42,70) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

TOMI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, TOMI değişimi $ -0,0014159 (-%75,44) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

TOMI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0007989 (-%63,41) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

TOMI Fiyat Bilgisi

En güncel TOMI fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,0004602
$ 0,0004602$ 0,0004602

$ 0,0004912
$ 0,0004912$ 0,0004912

$ 6,8062
$ 6,8062$ 6,8062

-%0,50

-%2,76

-%21,28

TOMI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,97M
$ 1,97M$ 1,97M

$ 98,76K
$ 98,76K$ 98,76K

4,27B
4,27B 4,27B

TOMI (TOMI) Nedir?

tomi gizliliği koruyan, kendi kendini yöneten ve kendi kendini finanse eden bir internet için Web2 ve Web3 teknolojisinin en iyilerini birleştiren eksiksiz bir alternatif ağ yaratır. Herkes bu paralel ağa bir tomi tarayıcısı aracılığıyla erişebilir ve kendilerini ağa hakim olmaya başlayan büyük kuruluşların gözetiminden ve kontrolünden kurtarabilir. Tüm altyapıyı yeniden icat etmek yerine, tomi, web'in temel çalışan yapı taşlarını alır ve bunları, tomiNet'i kullanan kişilerin doğrudan bir demokrasi DAO'su aracılığıyla web'in yöneticileri olmasına izin veren yönetişim, kripto para birimi, kimlik ve gizlilik katmanlarıyla tamamlar.

TOMI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, TOMI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- TOMI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda TOMI hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, TOMI satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

TOMI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, TOMI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte TOMI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen TOMI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

TOMI Fiyat Geçmişi

TOMI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak TOMI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen TOMI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

TOMI (TOMI) Token Ekonomisi

TOMI (TOMI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TOMI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

TOMI (TOMI) Satın Alma

Nasıl TOMI satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım TOMI Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

TOMI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TOMI / VND
12,1338465
1 TOMI / AUD
A$0,000710094
1 TOMI / GBP
0,000345825
1 TOMI / EUR
0,000396546
1 TOMI / USD
$0,0004611
1 TOMI / MYR
RM0,001950453
1 TOMI / TRY
0,018757548
1 TOMI / JPY
¥0,0677817
1 TOMI / ARS
ARS$0,623107485
1 TOMI / RUB
0,036680505
1 TOMI / INR
0,040180254
1 TOMI / IDR
Rp7,559015184
1 TOMI / KRW
0,638641944
1 TOMI / PHP
0,026527083
1 TOMI / EGP
￡E.0,022100523
1 TOMI / BRL
R$0,002549883
1 TOMI / CAD
C$0,000631707
1 TOMI / BDT
0,055663992
1 TOMI / NGN
0,697575135
1 TOMI / UAH
0,019029597
1 TOMI / VES
Bs0,0567153
1 TOMI / CLP
$0,447267
1 TOMI / PKR
Rs0,129195609
1 TOMI / KZT
0,24710349
1 TOMI / THB
฿0,014962695
1 TOMI / TWD
NT$0,013768446
1 TOMI / AED
د.إ0,001692237
1 TOMI / CHF
Fr0,00036888
1 TOMI / HKD
HK$0,003615024
1 TOMI / MAD
.د.م0,004168344
1 TOMI / MXN
$0,008682513
1 TOMI / PLN
0,001696848
1 TOMI / RON
лв0,002019618
1 TOMI / SEK
kr0,004449615
1 TOMI / BGN
лв0,000774648
1 TOMI / HUF
Ft0,158669121
1 TOMI / CZK
0,009789153
1 TOMI / KWD
د.ك0,0001397133
1 TOMI / ILS
0,001572351

TOMI Kaynağı

TOMI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi TOMI Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: TOMI Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025

Cycle Network Nedir? Köprü Olmadan Çapraz Zincir Likidite Toplama Ağı Çözümü

Cycle Network, tüm blok zinciri L1/L2 ağlarını destekleyen devrim niteliğinde bir köprü olmadan çapraz zincir likidite toplama ağıdır. Zincir soyutlama teknolojisi ve ZK-rollup sıfır bilgi kanıtı aracılığıyla güvenli ve verimli bir çapraz zincir DeFi çözümü sunar. CYC token ekonomik modelini ve teknik avantajlarını öğrenin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

TOMI
TOMI
USD
USD

1 TOMI = 0,0004611 USD

Al-Sat

TOMIUSDT
$0,0004611
$0,0004611$0,0004611
-%3,74

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti