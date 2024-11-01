TROLL (TROLLSOL) Bugünkü Teknik Analizi TROLL Analiz sayfası, TROLLSOL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. TROLL projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

TROLL (TROLLSOL) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,048469 -- +%10,46 -%14,39 +%173,51

TROLL Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, TROLL için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 16 Nötr 4 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 11 Nötr 0 Alış 3 Teknik İndikatörler : Satış Satış 5 Nötr 4 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,04862 0,0485 R2 0,0485 0,04837 R1 0,04827 0,04829 PP 0,04815 0,04815 S1 0,04792 0,04802 S2 0,0478 0,04794 S3 0,04757 0,0478

TROLL Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,02M $0,12 M $0,14 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,08 M 3 Günlük Aktif Satış $0,08 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,10 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,10 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. TROLL Sermaye Akışı Net Giriş TROLLSOLUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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