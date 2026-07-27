Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere OFFICIAL TRUMP hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere OFFICIAL TRUMP hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

TRUMP Hakkında Daha Fazla Bilgi

TRUMP Fiyat Bilgileri

TRUMP Nedir

TRUMP Resmi Websitesi

TRUMP Token Ekonomisi

TRUMP Fiyat Tahmini

TRUMP Fiyat Geçmişi

TRUMP Satın Alma Kılavuzu

TRUMP / İtibari Para Dönüştürücüsü

TRUMP Spot

TRUMP USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Bugünkü Teknik Analizi

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Bugünkü Teknik Analizi

OFFICIAL TRUMP Analiz sayfası, TRUMP tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. OFFICIAL TRUMP projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$1,574---%0,13-%7,36-%36,18
OFFICIAL TRUMP Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

OFFICIAL TRUMP Sermaye Akışı

Net GirişTRUMPUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,23 M1,59
2026-07-26$0,34 M1,58
2026-07-25-$0,22 M1,55
2026-07-24-$0,44 M1,58
2026-07-23$0,33 M1,64

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

OFFICIAL TRUMP Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı OFFICIAL TRUMP fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
TRUMP/USDT
$1,574
$1,574$1,574
%0,00
%0,00 (USDT)
TRUMP/USDC
$1,575
$1,575$1,575
%0,00
%0,00 (USDT)
TRUMP/USD1
$1,577
$1,577$1,577
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

TRUMP / USD Hesaplayıcı

Miktar

TRUMP
TRUMP
USD
USD

1 TRUMP = 1,574 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.