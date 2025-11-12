Bugünkü TRUST ME BR Fiyatı

Bugünkü TRUST ME BR (TRUSTMEBRO) fiyatı $ 0,00005174 olup, son 24 saatte % 1,17 değişim gösterdi. Mevcut TRUSTMEBRO / USD dönüşüm oranı TRUSTMEBRO başına $ 0,00005174 şeklindedir.

TRUST ME BR, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- TRUSTMEBRO şeklindedir. Son 24 saat içinde TRUSTMEBRO, $ 0,00004682 (en düşük) ile $ 0,00006542 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TRUSTMEBRO, son bir saatte -%0,83 ve son 7 günde +%11,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 57,73K seviyesine ulaştı.

TRUST ME BR (TRUSTMEBRO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 57,73K$ 57,73K $ 57,73K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki TRUST ME BR piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 57,73K. Dolaşımdaki TRUSTMEBRO arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.