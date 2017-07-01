Tron (TRX) Bugünkü Teknik Analizi Tron Analiz sayfası, TRX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Tron projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Tron (TRX) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,3305 -- +%1,50 +%3,02 +%2,22

Tron Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Tron için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 18 Nötr 1 Alış 7 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 4 Nötr 1 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,33027 0,33026 R2 0,33026 0,33024 R1 0,33024 0,33024 PP 0,33023 0,33023 S1 0,33021 0,33021 S2 0,3302 0,33021 S3 0,33018 0,3302

Tron Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -10,71M $79,99 M $90,69 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,06M 3 Günlük Aktif Alış $4,68 M 3 Günlük Aktif Satış $4,62 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,41M 7 Günlük Aktif Alışlar $11,10 M 7 Günlük Aktif Satışlar $10,68 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Tron Sermaye Akışı Net Giriş TRXUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$3,43 M 0,33 2026-07-26 $2,35 M 0,33 2026-07-25 -$0,96 M 0,33 2026-07-24 $8,95 M 0,33 2026-07-23 -$0,71 M 0,33 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.