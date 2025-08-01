TSUBASA Governance (TSUGT) Nedir?

"Captain Tsubasa -RIVALS-" Yoichi Takahashi'nin popüler futbol mangası "Captain Tsubasa"ya dayanan bir oyundur. 70 milyondan fazla satan manga, Tsubasa Ozora'nın bir futbolcu olarak yolculuğunu ve büyümesini takip ediyor. Oyun, PvE ve PvP modları sunarak oyuncuların hikaye savaşlarını deneyimlemelerine ve diğer oyunculara karşı rekabet etmelerine olanak tanır. Oyuncular "rakiplerine" karşı eşyalar için yarışırken benzersiz NFT karakterlerini geliştirip güçlendirebilirler.

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TSUBASA Governance Fiyat Geleceği Tahmini

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TSUBASA Governance Fiyat Geçmişi

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TSUBASA Governance (TSUGT) Token Ekonomisi

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TSUGT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TSUGT / VND ₫ 15,5600595 1 TSUGT / AUD A$ 0,000910602 1 TSUGT / GBP ￡ 0,000443475 1 TSUGT / EUR € 0,000508518 1 TSUGT / USD $ 0,0005913 1 TSUGT / MYR RM 0,002501199 1 TSUGT / TRY ₺ 0,024054084 1 TSUGT / JPY ¥ 0,0869211 1 TSUGT / ARS ARS$ 0,799053255 1 TSUGT / RUB ₽ 0,047037915 1 TSUGT / INR ₹ 0,051525882 1 TSUGT / IDR Rp 9,693441072 1 TSUGT / KRW ₩ 0,818974152 1 TSUGT / PHP ₱ 0,034017489 1 TSUGT / EGP ￡E. 0,028341009 1 TSUGT / BRL R$ 0,003269889 1 TSUGT / CAD C$ 0,000810081 1 TSUGT / BDT ৳ 0,071381736 1 TSUGT / NGN ₦ 0,894548205 1 TSUGT / UAH ₴ 0,024402951 1 TSUGT / VES Bs 0,0727299 1 TSUGT / CLP $ 0,573561 1 TSUGT / PKR Rs 0,165676347 1 TSUGT / KZT ₸ 0,31687767 1 TSUGT / THB ฿ 0,019187685 1 TSUGT / TWD NT$ 0,017656218 1 TSUGT / AED د.إ 0,002170071 1 TSUGT / CHF Fr 0,00047304 1 TSUGT / HKD HK$ 0,004635792 1 TSUGT / MAD .د.م 0,005345352 1 TSUGT / MXN $ 0,011134179 1 TSUGT / PLN zł 0,002175984 1 TSUGT / RON лв 0,002589894 1 TSUGT / SEK kr 0,005706045 1 TSUGT / BGN лв 0,000993384 1 TSUGT / HUF Ft 0,203472243 1 TSUGT / CZK Kč 0,012553299 1 TSUGT / KWD د.ك 0,0001791639 1 TSUGT / ILS ₪ 0,002016333

TSUBASA Governance Kaynağı

TSUBASA Governance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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