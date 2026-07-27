Turbo (TURBO) Bugünkü Teknik Analizi Turbo Analiz sayfası, TURBO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Turbo projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Turbo (TURBO) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,0007938 -- -%3,53 -%3,08 -%31,16

Turbo Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Turbo için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 5 Nötr 10 Alış 11 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 1 Alış 9 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 1 Nötr 9 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,000797 0,000795 R2 0,000795 0,000793 R1 0,000794 0,000793 PP 0,000792 0,000792 S1 0,000791 0,00079 S2 0,000789 0,00079 S3 0,000788 0,000789

Turbo Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,09M $13,99 M $14,08 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,02M 3 Günlük Aktif Alış $0,25 M 3 Günlük Aktif Satış $0,27 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,03M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,49 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,46 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Turbo Sermaye Akışı Net Giriş TURBOUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,01 M 0,00 2026-07-26 -$0,02 M 0,00 2026-07-25 $0,00 M 0,00 2026-07-24 $0,00 M 0,00 2026-07-23 -$0,03 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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