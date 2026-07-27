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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Tutorial hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Tutorial hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

TUT Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Tutorial (TUT) Bugünkü Teknik Analizi

Tutorial (TUT) Bugünkü Teknik Analizi

Tutorial Analiz sayfası, TUT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Tutorial projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Tutorial (TUT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,015822--+%18,71+%50,12+%43,39
Tutorial Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Tutorial Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Tutorial için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 13
Nötr 8
Alış 5
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 11Nötr 3Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 2Nötr 5Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01586
0,01585
R2
0,01585
0,01583
R1
0,01583
0,01583
PP
0,01582
0,01582
S1
0,0158
0,0158
S2
0,01579
0,0158
S3
0,01577
0,01579

Tutorial Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,31M
$10,79 M
$11,10 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,08 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,08 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,24 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,24 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Tutorial Sermaye Akışı

Net GirişTUTUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,02 M0,02
2026-07-26-$0,01 M0,02
2026-07-25$0,02 M0,02
2026-07-24-$0,01 M0,01
2026-07-23-$0,05 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Tutorial Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Tutorial (TUT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Tutorial fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
TUT/USDT
$0,015818
$0,015818$0,015818
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

TUT / USD Hesaplayıcı

Miktar

TUT
TUT
USD
USD

1 TUT = 0,015822 USD

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