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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Trust Wallet hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Trust Wallet hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

TWT Hakkında Daha Fazla Bilgi

TWT Fiyat Bilgileri

TWT Nedir

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TWT Spot

TWT USDT-M Vadeli İşlemleri

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Trust Wallet (TWT) Bugünkü Teknik Analizi

Trust Wallet (TWT) Bugünkü Teknik Analizi

Trust Wallet Analiz sayfası, TWT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Trust Wallet projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Trust Wallet (TWT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,35--+%4,10-%2,62-%19,12
Trust Wallet Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Trust Wallet Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Trust Wallet için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Alış
Satış 3
Nötr 8
Alış 15
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 2Nötr 1Alış 11
Teknik İndikatörler:NötrSatış 1Nötr 7Alış 4
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,3489
0,3488
R2
0,3488
0,3487
R1
0,3487
0,3487
PP
0,3486
0,3486
S1
0,3485
0,3485
S2
0,3484
0,3485
S3
0,3483
0,3484

Trust Wallet Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,08M
$4,68 M
$4,76 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,03M
3 Günlük Aktif Alış
$0,16 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,19 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,03M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,48 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,50 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Trust Wallet Sermaye Akışı

Net GirişTWTUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,04 M0,35
2026-07-26$0,09 M0,36
2026-07-25$0,04 M0,34
2026-07-24-$0,03 M0,33
2026-07-23$0,01 M0,34

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Trust Wallet Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Trust Wallet (TWT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Trust Wallet fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
TWT/USDT
$0,3502
$0,3502$0,3502
%0,00
%0,00 (USDT)
TWT/USDC
$0,3496
$0,3496$0,3496
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

TWT / USD Hesaplayıcı

Miktar

TWT
TWT
USD
USD

1 TWT = 0,35 USD

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