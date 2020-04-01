Trust Wallet (TWT) Bugünkü Teknik Analizi Trust Wallet Analiz sayfası, TWT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Trust Wallet projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Trust Wallet (TWT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,35 -- +%4,10 -%2,62 -%19,12

Trust Wallet Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Trust Wallet için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Alış Satış 3 Nötr 8 Alış 15 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 2 Nötr 1 Alış 11 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 1 Nötr 7 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,3489 0,3488 R2 0,3488 0,3487 R1 0,3487 0,3487 PP 0,3486 0,3486 S1 0,3485 0,3485 S2 0,3484 0,3485 S3 0,3483 0,3484

Trust Wallet Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,08M $4,68 M $4,76 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,03M 3 Günlük Aktif Alış $0,16 M 3 Günlük Aktif Satış $0,19 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,03M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,48 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,50 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Trust Wallet Sermaye Akışı Net Giriş TWTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,04 M 0,35 2026-07-26 $0,09 M 0,36 2026-07-25 $0,04 M 0,34 2026-07-24 -$0,03 M 0,33 2026-07-23 $0,01 M 0,34 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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