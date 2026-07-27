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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere United Stables hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere United Stables hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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United Stables (U) Bugünkü Teknik Analizi

United Stables (U) Bugünkü Teknik Analizi

United Stables Analiz sayfası, U tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. United Stables projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

United Stables (U) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$1,0005---%0,02-%0,09+%0,07
United Stables Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

United Stables Sermaye Akışı

Net GirişUUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,75 M1,00
2026-07-26-$1,88 M1,00
2026-07-25-$3,29 M1,00
2026-07-24-$1,00 M1,00
2026-07-23-$1,23 M1,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

United Stables Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de United Stables (U) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı United Stables fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
U/USDC
$0,9998
$0,9998$0,9998
%0,00
%0,00 (USDT)
U/USDT
$1,0005
$1,0005$1,0005
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

U / USD Hesaplayıcı

Miktar

U
U
USD
USD

1 U = 1,0005 USD

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