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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere U2U Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere U2U Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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U2U Network (U2U) Bugünkü Teknik Analizi

U2U Network (U2U) Bugünkü Teknik Analizi

U2U Network Analiz sayfası, U2U tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. U2U Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

U2U Network (U2U) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0002927---%4,48-%11,28-%29,61
U2U Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

U2U Network Sermaye Akışı

Net GirişU2UUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,00
2026-07-26$0,00 M0,00
2026-07-24$0,00 M0,00
2026-07-23$0,00 M0,00
2026-07-22$0,00 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

U2U Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de U2U Network (U2U) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı U2U Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
U2U/USDT
$0,0002927
$0,0002927$0,0002927
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

U2U / USD Hesaplayıcı

Miktar

U2U
U2U
USD
USD

1 U2U = 0,0002927 USD

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