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U Coin Fiyatı(UCOIN)

U Coin (UCOIN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,01098
$0,01098$0,01098
+%0,731D
USD

UCOIN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

U Coin (UCOIN), şu anda 0,01098 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. UCOIN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

U Coin Ana Piyasa Performansı:

$ 53,94K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,73
U Coin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki UCOIN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, UCOIN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

UCOIN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için U Coin fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0000796+%0,73
30 Gün$ -0,00115-%9,49
60 Gün$ -0,00558-%33,70
90 Gün$ -0,00272-%19,86
Bugünkü U Coin Fiyatı Değişimi

Bugün, UCOIN, $ +0,0000796 (+%0,73) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

U Coin 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00115 (-%9,49) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

U Coin 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, UCOIN değişimi $ -0,00558 (-%33,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

U Coin 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00272 (-%19,86) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

UCOIN Fiyat Bilgisi

En güncel U Coin fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,01081
$ 0,01081$ 0,01081

$ 0,0112
$ 0,0112$ 0,0112

$ 0,06422
$ 0,06422$ 0,06422

-%1,09

+%0,73

-%2,40

UCOIN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 53,94K
$ 53,94K$ 53,94K

0,00
0,00 0,00

U Coin (UCOIN) Nedir?

U-topia, tüm zincirlerde kullanıcı kazanımını güçlendirmek için dünyaca ünlü fikri mülkiyeti Web3'e bağlayan her yaş için finansal araçlara sahip merkeziyetsiz bir medya şirketidir. Chain Abstraction cüzdanımızla medya ürünlerindeki etkileşimi ödüllendiriyor, cüzdanınızda belirli bir kripto para birimine sahip olmanın kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor ve Account Abstraction araçlarımızla daha fazla ödülü erişilebilir hale getiriyoruz. Yerel olmayan herhangi bir kripto, ödüllere her zaman erişebilir.

U Coin, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, U Coin yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- UCOIN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda U Coin hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, U Coin satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

U Coin Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, U Coin, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte UCOIN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen U Coin fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

U Coin Fiyat Geçmişi

UCOIN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak UCOIN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen U Coin fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

U Coin (UCOIN) Token Ekonomisi

U Coin (UCOIN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UCOIN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

U Coin (UCOIN) Satın Alma

Nasıl U Coin satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım U Coin Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

UCOIN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UCOIN / VND
288,9387
1 UCOIN / AUD
A$0,0169092
1 UCOIN / GBP
0,008235
1 UCOIN / EUR
0,0094428
1 UCOIN / USD
$0,01098
1 UCOIN / MYR
RM0,0464454
1 UCOIN / TRY
0,4465566
1 UCOIN / JPY
¥1,61406
1 UCOIN / ARS
ARS$14,6987064
1 UCOIN / RUB
0,8810352
1 UCOIN / INR
0,962397
1 UCOIN / IDR
Rp179,9999712
1 UCOIN / KRW
15,2712036
1 UCOIN / PHP
0,6311304
1 UCOIN / EGP
￡E.0,5318712
1 UCOIN / BRL
R$0,06039
1 UCOIN / CAD
C$0,0150426
1 UCOIN / BDT
1,339011
1 UCOIN / NGN
16,788969
1 UCOIN / UAH
0,457866
1 UCOIN / VES
Bs1,38348
1 UCOIN / CLP
$10,60668
1 UCOIN / PKR
Rs3,1104144
1 UCOIN / KZT
5,9063616
1 UCOIN / THB
฿0,3554226
1 UCOIN / TWD
NT$0,3289608
1 UCOIN / AED
د.إ0,0402966
1 UCOIN / CHF
Fr0,008784
1 UCOIN / HKD
HK$0,0860832
1 UCOIN / MAD
.د.م0,099918
1 UCOIN / MXN
$0,2054358
1 UCOIN / PLN
0,040626
1 UCOIN / RON
лв0,0480924
1 UCOIN / SEK
kr0,1060668
1 UCOIN / BGN
лв0,0184464
1 UCOIN / HUF
Ft3,7770102
1 UCOIN / CZK
0,2331054
1 UCOIN / KWD
د.ك0,0033489
1 UCOIN / ILS
0,037881

U Coin Kaynağı

U Coin hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi U Coin Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

UCOIN
UCOIN
USD
USD

1 UCOIN = 0,01098 USD

Al-Sat

UCOINUSDT
$0,01098
$0,01098$0,01098
+%0,27

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