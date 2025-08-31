加密市场迎来“Cronos 时刻”，特朗普联手Crypto.com蓄势入局
近期，Cronos（CRO）凭借与特朗普媒体科技集团及Crypto.com的战略合并，成为加密货币市场的焦点。合并后的CRO战略储备公司预计将获得高达64.2亿美元的资金支持，这一消息直接推动了CRO价格的暴涨。短短数日内，CRO价格涨幅超过90%，链上交易量激增30%，市场情绪高涨。
UNIART Fiyatı(UNIART)
-%2,54
+%261,00
+%261,00
+%261,00
UNIART (UNIART) canlı fiyatı $ 0,01805. UNIART, son 24 saat içinde en düşük $ 0,005 ve en yüksek $ 0,02069 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UNIART için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04511623508759806, en düşük fiyatı ise $ 0,01727688142283239 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, UNIART son bir saatte -%2,54 değişim gösterdi, 24 saatte +%261,00 ve son 7 günde +%261,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
No.3414
%0,00
BSC
Şu anki UNIART piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 13,49K. Dolaşımdaki UNIART arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 18,05M.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için UNIART fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,01305
|+%261,00
|30 Gün
|$ +0,01305
|+%261,00
|60 Gün
|$ +0,01305
|+%261,00
|90 Gün
|$ +0,01305
|+%261,00
Bugün, UNIART, $ +0,01305 (+%261,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,01305 (+%261,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, UNIART değişimi $ +0,01305 (+%261,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,01305 (+%261,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
UNIART (UNIART) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
UNIART Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
UNIART, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, UNIART yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- UNIART staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda UNIART hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, UNIART satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
UNIART (UNIART) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? UNIART (UNIART) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak UNIART için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
UNIART fiyat tahminini hemen kontrol edin!
UNIART (UNIART) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UNIART tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Nasıl UNIART satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım UNIART Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
UNIART hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|08-30 21:35:00
|Sektör Haberleri
Ethereum para çekme trendi devam ediyor, son 24 saatte CEX'lerden 134.900 ETH net çıkış gerçekleşti
|08-30 12:37:00
|Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 39'a Düştü, Piyasa Hızla "Korku" Durumuna Girdi
|08-30 12:15:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası yaygın düşüş yaşıyor, BIGTIME, LPT %15'in üzerinde düştü
|08-29 12:21:36
|Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi geçici olarak 50'de, piyasa "nötr" durumda kalıyor
|08-29 11:32:51
|Sektör Haberleri
PYTH 在 24 小時內飆升超過 100%，可能受到升級為「美國經濟數據基礎設施」的推動
|08-28 18:39:00
|Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
近期，Cronos（CRO）凭借与特朗普媒体科技集团及Crypto.com的战略合并，成为加密货币市场的焦点。合并后的CRO战略储备公司预计将获得高达64.2亿美元的资金支持，这一消息直接推动了CRO价格的暴涨。短短数日内，CRO价格涨幅超过90%，链上交易量激增30%，市场情绪高涨。
ChainLink (LINK) Ağustos’un sonunda kısa bir süreliğine ilk 10 altcoin arasında yer aldı. Genel olarak, 2025 Ağustos’u, son beş yıl içinde kripto para için en başarılı ay oldu.
Ondo Global Markets (Ondo GM), kamuya açık olarak işlem gören geleneksel menkul kıymetleri blok zincirine taşımak için tasarlanmış çığır açıcı bir tokenizasyon platformudur.
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
Miktar
1 UNIART = 0,01805 USD
-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti