Bugünkü UPONLY Fiyatı

Bugünkü UPONLY (UPONLY) fiyatı $ 0,000004781 olup, son 24 saatte % 0,46 değişim gösterdi. Mevcut UPONLY / USD dönüşüm oranı UPONLY başına $ 0,000004781 şeklindedir.

UPONLY, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- UPONLY şeklindedir. Son 24 saat içinde UPONLY, $ 0,000004728 (en düşük) ile $ 0,000005185 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, UPONLY, son bir saatte -%0,21 ve son 7 günde +%20,39 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,84K seviyesine ulaştı.

UPONLY (UPONLY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,84K$ 55,84K $ 55,84K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BASE

