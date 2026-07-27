Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere TerraClassicUSD hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere TerraClassicUSD hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

USTC Hakkında Daha Fazla Bilgi

USTC Fiyat Bilgileri

USTC Nedir

USTC Whitepaper

USTC Resmi Websitesi

USTC Token Ekonomisi

USTC Fiyat Tahmini

USTC Fiyat Geçmişi

USTC Satın Alma Kılavuzu

USTC / İtibari Para Dönüştürücüsü

USTC Spot

USTC USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

TerraClassicUSD (USTC) Bugünkü Teknik Analizi

TerraClassicUSD (USTC) Bugünkü Teknik Analizi

TerraClassicUSD Analiz sayfası, USTC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. TerraClassicUSD projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

TerraClassicUSD (USTC) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,005223---%1,99-%5,78-%10,05
TerraClassicUSD Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

TerraClassicUSD Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, TerraClassicUSD için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 18
Nötr 0
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 4Nötr 0Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,005207
0,005206
R2
0,005206
0,005206
R1
0,005206
0,005206
PP
0,005205
0,005205
S1
0,005205
0,005205
S2
0,005204
0,005205
S3
0,005204
0,005204

TerraClassicUSD Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,28M
$1,41 M
$1,69 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,05 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,04 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,11 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,11 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

TerraClassicUSD Sermaye Akışı

Net GirişUSTCUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,04 M0,01
2026-07-26-$0,01 M0,01
2026-07-25-$0,01 M0,01
2026-07-24-$0,03 M0,01
2026-07-23-$0,02 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

TerraClassicUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de TerraClassicUSD (USTC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı TerraClassicUSD fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
USTC/USDT
$0,005223
$0,005223$0,005223
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

USTC / USD Hesaplayıcı

Miktar

USTC
USTC
USD
USD

1 USTC = 0,005223 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.