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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere USUAL hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere USUAL hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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USUAL (USUAL) Bugünkü Teknik Analizi

USUAL (USUAL) Bugünkü Teknik Analizi

USUAL Analiz sayfası, USUAL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. USUAL projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

USUAL (USUAL) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,008399---%2,59-%6,58-%40,31
USUAL Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

USUAL Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, USUAL için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Alış
Satış 3
Nötr 6
Alış 17
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 3Nötr 0Alış 11
Teknik İndikatörler:NötrSatış 0Nötr 6Alış 6
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,00839
0,00839
R2
0,00839
0,00838
R1
0,00838
0,00838
PP
0,00838
0,00838
S1
0,00837
0,00837
S2
0,00837
0,00837
S3
0,00836
0,00837

USUAL Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,27M
$8,29 M
$8,02 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,19 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,18 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,03M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,28 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,25 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

USUAL Sermaye Akışı

Net GirişUSUALUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,01
2026-07-26-$0,01 M0,01
2026-07-25-$0,01 M0,01
2026-07-24$0,00 M0,01
2026-07-23$0,01 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

USUAL Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de USUAL (USUAL) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı USUAL fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
USUAL/USDT
$0,008399
$0,008399$0,008399
%0,00
%0,00 (USDT)
USUAL/USDC
$0,008386
$0,008386$0,008386
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

USUAL / USD Hesaplayıcı

Miktar

USUAL
USUAL
USD
USD

1 USUAL = 0,008399 USD

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