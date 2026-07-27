VANRY (VANRY) Bugünkü Teknik Analizi VANRY Analiz sayfası, VANRY tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. VANRY projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

VANRY (VANRY) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,003512 -- -%24,09 +%16,56 -%28,52

VANRY Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, VANRY için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Alış Satış 7 Nötr 1 Alış 18 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 0 Alış 14 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 1 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,003937 0,003936 R2 0,003936 0,003935 R1 0,003935 0,003935 PP 0,003934 0,003934 S1 0,003933 0,003933 S2 0,003932 0,003933 S3 0,003931 0,003932

VANRY Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,62M $8,06 M $8,68 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,92 M 3 Günlük Aktif Satış $0,91 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,59 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,57 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. VANRY Sermaye Akışı Net Giriş VANRYUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,01 M 0,00 2026-07-26 -$0,16 M 0,00 2026-07-25 -$0,03 M 0,00 2026-07-24 $0,22 M 0,00 2026-07-23 -$0,09 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de VANRY (VANRY) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı VANRY fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim VANRY / USDT $0,003512 $0,003512 $0,003512 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat VANRY / USDC $0,00351 $0,00351 $0,00351 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat