Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Velvet hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Velvet hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

VELVET Hakkında Daha Fazla Bilgi

VELVET Fiyat Bilgileri

VELVET Nedir

VELVET Whitepaper

VELVET Resmi Websitesi

VELVET Token Ekonomisi

VELVET Fiyat Tahmini

VELVET Fiyat Geçmişi

VELVET Satın Alma Kılavuzu

VELVET / İtibari Para Dönüştürücüsü

VELVET Spot

VELVET USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Velvet (VELVET) Bugünkü Teknik Analizi

Velvet (VELVET) Bugünkü Teknik Analizi

Velvet Analiz sayfası, VELVET tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Velvet projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Velvet (VELVET) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,40476---%25,95-%71,08+%250,83
Velvet Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Velvet Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Velvet için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 12
Nötr 3
Alış 11
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 6Nötr 0Alış 8
Teknik İndikatörler:SatışSatış 6Nötr 3Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,4081
0,4071
R2
0,4071
0,4063
R1
0,4062
0,4059
PP
0,4052
0,4052
S1
0,4043
0,4044
S2
0,4033
0,404
S3
0,4024
0,4033

Velvet Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-1,26M
$3,79 M
$5,05 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,20M
3 Günlük Aktif Alış
$10,38 M
3 Günlük Aktif Satış
$10,19 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$21,76 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$21,74 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Velvet Sermaye Akışı

Net GirişVELVETUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,41
2026-07-26$0,00 M0,47
2026-07-25$0,00 M0,43
2026-07-24$0,00 M0,45
2026-07-23$0,00 M0,51

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Velvet Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Velvet (VELVET) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Velvet fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
VELVET/USDT
$0,40478
$0,40478$0,40478
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

VELVET / USD Hesaplayıcı

Miktar

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0,40476 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.