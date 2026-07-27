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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Virtuals Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Virtuals Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Virtuals Protocol (VIRTUAL) Bugünkü Teknik Analizi

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Bugünkü Teknik Analizi

Virtuals Protocol Analiz sayfası, VIRTUAL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Virtuals Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,593---%8,34+%8,03-%14,05
Virtuals Protocol Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Virtuals Protocol Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Virtuals Protocol için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 10
Nötr 4
Alış 12
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 5Nötr 0Alış 9
Teknik İndikatörler:SatışSatış 5Nötr 4Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,5915
0,5915
R2
0,5915
0,5914
R1
0,5914
0,5914
PP
0,5914
0,5914
S1
0,5913
0,5913
S2
0,5913
0,5913
S3
0,5912
0,5913

Virtuals Protocol Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,17M
$5,47 M
$5,64 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,10M
3 Günlük Aktif Alış
$3,70 M
3 Günlük Aktif Satış
$3,80 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,53M
7 Günlük Aktif Alışlar
$12,66 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$12,12 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Virtuals Protocol Sermaye Akışı

Net GirişVIRTUALUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,45 M0,61
2026-07-26$0,11 M0,59
2026-07-25-$0,40 M0,58
2026-07-24-$0,35 M0,59
2026-07-23$1,28 M0,62

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Virtuals Protocol Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Virtuals Protocol (VIRTUAL) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Virtuals Protocol fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
VIRTUAL/USDT
$0,593
$0,593$0,593
%0,00
%0,00 (USDT)
VIRTUAL/USDC
$0,5921
$0,5921$0,5921
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

VIRTUAL / USD Hesaplayıcı

Miktar

VIRTUAL
VIRTUAL
USD
USD

1 VIRTUAL = 0,593 USD

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