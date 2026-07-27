Virtuals Protocol (VIRTUAL) Bugünkü Teknik Analizi Virtuals Protocol Analiz sayfası, VIRTUAL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Virtuals Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Virtuals Protocol (VIRTUAL) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,593 -- -%8,34 +%8,03 -%14,05

Virtuals Protocol Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Virtuals Protocol için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 10 Nötr 4 Alış 12 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 5 Nötr 0 Alış 9 Teknik İndikatörler : Satış Satış 5 Nötr 4 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,5915 0,5915 R2 0,5915 0,5914 R1 0,5914 0,5914 PP 0,5914 0,5914 S1 0,5913 0,5913 S2 0,5913 0,5913 S3 0,5912 0,5913

Virtuals Protocol Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,17M $5,47 M $5,64 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,10M 3 Günlük Aktif Alış $3,70 M 3 Günlük Aktif Satış $3,80 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,53M 7 Günlük Aktif Alışlar $12,66 M 7 Günlük Aktif Satışlar $12,12 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Virtuals Protocol Sermaye Akışı Net Giriş VIRTUALUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,45 M 0,61 2026-07-26 $0,11 M 0,59 2026-07-25 -$0,40 M 0,58 2026-07-24 -$0,35 M 0,59 2026-07-23 $1,28 M 0,62 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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