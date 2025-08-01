VR1 Arcade (VR1) Nedir?

VR1, VR1 Arcade ekosistemine ve ilgili oyun ve uygulamalara güç sağlamak için tasarlanan, Solana blok zinciri üzerine inşa edilen oyun merkezli bir kripto para birimidir. Token, kesintisiz işlemleri kolaylaştırır, oyuncu katılımını teşvik eder ve yönetişim hakları sağlayarak merkeziyetsiz ve oyuncu odaklı bir ekonomi sağlar.

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VR1 Arcade Fiyat Geleceği Tahmini

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VR1 Arcade Fiyat Geçmişi

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VR1 Arcade (VR1) Token Ekonomisi

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VR1 Arcade (VR1) Satın Alma

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VR1 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 VR1 / VND ₫ 3,7393615 1 VR1 / AUD A$ 0,000218834 1 VR1 / GBP ￡ 0,000106575 1 VR1 / EUR € 0,000122206 1 VR1 / USD $ 0,0001421 1 VR1 / MYR RM 0,000601083 1 VR1 / TRY ₺ 0,005780628 1 VR1 / JPY ¥ 0,0208887 1 VR1 / ARS ARS$ 0,192026835 1 VR1 / RUB ₽ 0,011305476 1 VR1 / INR ₹ 0,012386857 1 VR1 / IDR Rp 2,329507824 1 VR1 / KRW ₩ 0,196814184 1 VR1 / PHP ₱ 0,008182118 1 VR1 / EGP ￡E. 0,006812274 1 VR1 / BRL R$ 0,000785813 1 VR1 / CAD C$ 0,000194677 1 VR1 / BDT ৳ 0,017154312 1 VR1 / NGN ₦ 0,214975985 1 VR1 / UAH ₴ 0,005864467 1 VR1 / VES Bs 0,0174783 1 VR1 / CLP $ 0,137837 1 VR1 / PKR Rs 0,039814999 1 VR1 / KZT ₸ 0,07615139 1 VR1 / THB ฿ 0,004612566 1 VR1 / TWD NT$ 0,004244527 1 VR1 / AED د.إ 0,000521507 1 VR1 / CHF Fr 0,00011368 1 VR1 / HKD HK$ 0,001114064 1 VR1 / MAD .د.م 0,001284584 1 VR1 / MXN $ 0,002675743 1 VR1 / PLN zł 0,000522928 1 VR1 / RON лв 0,000622398 1 VR1 / SEK kr 0,001372686 1 VR1 / BGN лв 0,000238728 1 VR1 / HUF Ft 0,048880979 1 VR1 / CZK Kč 0,003016783 1 VR1 / KWD د.ك 0,0000430563 1 VR1 / ILS ₪ 0,000484561

VR1 Arcade Kaynağı

VR1 Arcade hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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