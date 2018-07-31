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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere VeThor Token hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere VeThor Token hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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VeThor Token (VTHO) Bugünkü Teknik Analizi

VeThor Token (VTHO) Bugünkü Teknik Analizi

VeThor Token Analiz sayfası, VTHO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. VeThor Token projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

VeThor Token (VTHO) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0003484---%4,76-%4,71-%39,71
VeThor Token Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

VeThor Token Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, VeThor Token için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 14
Nötr 6
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 10Nötr 4Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 4Nötr 2Alış 6
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0003476
0,0003476
R2
0,0003476
0,0003475
R1
0,0003475
0,0003475
PP
0,0003475
0,0003475
S1
0,0003474
0,0003474
S2
0,0003474
0,0003474
S3
0,0003473
0,0003474

VeThor Token Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-2,60M
$2,40 M
$5,01 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,01 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,01 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,03 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,03 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

VeThor Token Sermaye Akışı

Net GirişVTHOUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,02 M0,00
2026-07-26$0,00 M0,00
2026-07-25-$0,01 M0,00
2026-07-24-$0,02 M0,00
2026-07-23-$0,01 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

VeThor Token Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de VeThor Token (VTHO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı VeThor Token fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
VTHO/USDT
$0,0003484
$0,0003484$0,0003484
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

VTHO / USD Hesaplayıcı

Miktar

VTHO
VTHO
USD
USD

1 VTHO = 0,0003484 USD

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