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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere VVV hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere VVV hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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VVV (VVV) Bugünkü Teknik Analizi

VVV (VVV) Bugünkü Teknik Analizi

VVV Analiz sayfası, VVV tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. VVV projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

VVV (VVV) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$13,1226--+%14,56-%3,41+%50,83
VVV Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

VVV Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, VVV için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 18
Nötr 0
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 4Nötr 0Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
13,1276
13,1253
R2
13,1253
13,1226
R1
13,1206
13,121
PP
13,1183
13,1183
S1
13,1136
13,1156
S2
13,1113
13,114
S3
13,1066
13,1113

VVV Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,08M
$1,70 M
$1,77 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$4,73 M
3 Günlük Aktif Satış
$4,75 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,03M
7 Günlük Aktif Alışlar
$8,67 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$8,65 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

VVV Sermaye Akışı

Net GirişVVVUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,22 M13,64
2026-07-26-$0,30 M14,14
2026-07-25$0,45 M13,23
2026-07-24-$0,60 M12,16
2026-07-23-$0,14 M12,28

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

VVV Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de VVV (VVV) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı VVV fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
VVV/USDT
$13,1226
$13,1226$13,1226
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

VVV / USD Hesaplayıcı

Miktar

VVV
VVV
USD
USD

1 VVV = 13,1226 USD

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