VVV (VVV) Bugünkü Teknik Analizi VVV Analiz sayfası, VVV tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. VVV projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

VVV (VVV) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $13,1226 -- +%14,56 -%3,41 +%50,83

VVV Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, VVV için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 18 Nötr 0 Alış 8 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Alış Satış 4 Nötr 0 Alış 8 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 13,1276 13,1253 R2 13,1253 13,1226 R1 13,1206 13,121 PP 13,1183 13,1183 S1 13,1136 13,1156 S2 13,1113 13,114 S3 13,1066 13,1113

VVV Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,08M $1,70 M $1,77 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,02M 3 Günlük Aktif Alış $4,73 M 3 Günlük Aktif Satış $4,75 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,03M 7 Günlük Aktif Alışlar $8,67 M 7 Günlük Aktif Satışlar $8,65 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. VVV Sermaye Akışı Net Giriş VVVUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,22 M 13,64 2026-07-26 -$0,30 M 14,14 2026-07-25 $0,45 M 13,23 2026-07-24 -$0,60 M 12,16 2026-07-23 -$0,14 M 12,28 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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