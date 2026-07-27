Walrus (WAL) Bugünkü Teknik Analizi Walrus Analiz sayfası, WAL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Walrus projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Walrus (WAL) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,02767 -- -%5,76 -%13,64 -%62,33

Walrus Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Walrus için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 9 Nötr 11 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 6 Nötr 5 Alış 3 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 3 Nötr 6 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,02765 0,02765 R2 0,02765 0,02764 R1 0,02764 0,02764 PP 0,02764 0,02764 S1 0,02763 0,02763 S2 0,02763 0,02763 S3 0,02762 0,02763

Walrus Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,31M $1,00 M $1,31 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,03 M 3 Günlük Aktif Satış $0,02 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,07 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,06 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Walrus Sermaye Akışı Net Giriş WALUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,05 M 0,03 2026-07-26 -$0,04 M 0,03 2026-07-25 -$0,02 M 0,03 2026-07-24 -$0,03 M 0,03 2026-07-23 $0,00 M 0,03 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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