Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Waves hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Waves hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

WAVES Hakkında Daha Fazla Bilgi

WAVES Fiyat Bilgileri

WAVES Nedir

WAVES Whitepaper

WAVES Resmi Websitesi

WAVES Token Ekonomisi

WAVES Fiyat Tahmini

WAVES Fiyat Geçmişi

WAVES Satın Alma Kılavuzu

WAVES / İtibari Para Dönüştürücüsü

WAVES Spot

WAVES USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Waves (WAVES) Bugünkü Teknik Analizi

Waves (WAVES) Bugünkü Teknik Analizi

Waves Analiz sayfası, WAVES tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Waves projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Waves (WAVES) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,2348---%6,16-%12,16-%42,96
Waves Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Waves Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Waves için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Satış
Satış 20
Nötr 5
Alış 1
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:Güçlü SatışSatış 6Nötr 5Alış 1
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,2356
0,2355
R2
0,2355
0,2355
R1
0,2355
0,2355
PP
0,2354
0,2354
S1
0,2354
0,2354
S2
0,2353
0,2354
S3
0,2353
0,2353

Waves Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,12M
$3,24 M
$3,12 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,04 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,04 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,10 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,10 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Waves Sermaye Akışı

Net GirişWAVESUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,01 M0,23
2026-07-26$0,01 M0,25
2026-07-25$0,01 M0,25
2026-07-24-$0,01 M0,25
2026-07-23-$0,01 M0,25

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Waves Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Waves (WAVES) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Waves fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
WAVES/USDT
$0,2348
$0,2348$0,2348
%0,00
%0,00 (USDT)
WAVES/USDC
$0,2345
$0,2345$0,2345
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

WAVES / USD Hesaplayıcı

Miktar

WAVES
WAVES
USD
USD

1 WAVES = 0,2348 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.