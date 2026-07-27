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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Wrapped BTC hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Wrapped BTC hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Wrapped BTC (WBTC) Bugünkü Teknik Analizi

Wrapped BTC (WBTC) Bugünkü Teknik Analizi

Wrapped BTC Analiz sayfası, WBTC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Wrapped BTC projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Wrapped BTC (WBTC) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$64.975,22--+%0,76+%7,39-%14,36
Wrapped BTC Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Wrapped BTC Sermaye Akışı

Net GirişWBTCUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,02 M65.093,51
2026-07-26$0,00 M64.756,39
2026-07-25$0,20 M64.145,16
2026-07-24$0,33 M64.050,76
2026-07-23-$0,01 M64.909,10

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Wrapped BTC Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Wrapped BTC (WBTC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Wrapped BTC fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
WBTC/USDT
$64.969,2
$64.969,2$64.969,2
%0,00
%0,00 (USDT)
WBTC/USDC
$64.974,6
$64.974,6$64.974,6
%0,00
%0,00 (USDT)
WBTC/BTC
$0,9994
$0,9994$0,9994
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

WBTC / USD Hesaplayıcı

Miktar

WBTC
WBTC
USD
USD

1 WBTC = 64.975,22 USD

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