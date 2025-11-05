BorsaDEX+
Bugünkü canlı WEED Token fiyatı 0.00631 USD. WEED / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. WEED fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

WEED Hakkında Daha Fazla Bilgi

WEED Fiyat Bilgileri

WEED Nedir

WEED Token Ekonomisi

WEED Fiyat Tahmini

WEED Fiyat Geçmişi

WEED Satın Alma Kılavuzu

WEED / İtibari Para Dönüştürücüsü

WEED Spot

WEED Token Logosu

WEED Token Fiyatı(WEED)

1 WEED / USD Canlı Fiyatı:

$0,00631
-%36,771D
USD
WEED Token (WEED) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:38:55 (UTC+8)

WEED Token (WEED) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00569
24 sa Düşük
$ 0,01097
24 sa Yüksek

$ 0,00569
$ 0,01097
--
--
-%0,48

-%36,77

-%73,13

-%73,13

WEED Token (WEED) canlı fiyatı $ 0,00631. WEED, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00569 ve en yüksek $ 0,01097 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WEED için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WEED son bir saatte -%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte -%36,77 ve son 7 günde -%73,13 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

WEED Token (WEED) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 56,72K
$ 56,72K$ 56,72K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki WEED Token piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,72K. Dolaşımdaki WEED arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

WEED Token (WEED) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için WEED Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0036694-%36,77
30 Gün$ -0,13819-%95,64
60 Gün$ -0,19369-%96,85
90 Gün$ -0,19369-%96,85
Bugünkü WEED Token Fiyatı Değişimi

Bugün, WEED, $ -0,0036694 (-%36,77) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

WEED Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,13819 (-%95,64) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

WEED Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, WEED değişimi $ -0,19369 (-%96,85) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

WEED Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,19369 (-%96,85) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

WEED Token (WEED) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

WEED Token Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

WEED Token (WEED) Nedir?

Facility Game'in yerel tokenidir.

WEED Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, WEED Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- WEED staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda WEED Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, WEED Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

WEED Token Fiyat Tahmini (USD)

WEED Token (WEED) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? WEED Token (WEED) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak WEED Token için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

WEED Token fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WEED Token (WEED) Token Ekonomisi

WEED Token (WEED) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WEED tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

WEED Token (WEED) Satın Alma

Nasıl WEED Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım WEED Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

WEED Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WEED Token(WEED) / VND
166,04765
1 WEED Token(WEED) / AUD
A$0,0096543
1 WEED Token(WEED) / GBP
0,0047956
1 WEED Token(WEED) / EUR
0,0054897
1 WEED Token(WEED) / USD
$0,00631
1 WEED Token(WEED) / MYR
RM0,0264389
1 WEED Token(WEED) / TRY
0,2655248
1 WEED Token(WEED) / JPY
¥0,96543
1 WEED Token(WEED) / ARS
ARS$9,1982132
1 WEED Token(WEED) / RUB
0,5110469
1 WEED Token(WEED) / INR
0,5598863
1 WEED Token(WEED) / IDR
Rp105,1666246
1 WEED Token(WEED) / PHP
0,3714066
1 WEED Token(WEED) / EGP
￡E.0,2987785
1 WEED Token(WEED) / BRL
R$0,0340109
1 WEED Token(WEED) / CAD
C$0,0088971
1 WEED Token(WEED) / BDT
0,769189
1 WEED Token(WEED) / NGN
9,10533
1 WEED Token(WEED) / COP
$24,36291
1 WEED Token(WEED) / ZAR
R.0,1103619
1 WEED Token(WEED) / UAH
0,2655248
1 WEED Token(WEED) / TZS
T.Sh.15,5418455
1 WEED Token(WEED) / VES
Bs1,40713
1 WEED Token(WEED) / CLP
$5,96926
1 WEED Token(WEED) / PKR
Rs1,7839632
1 WEED Token(WEED) / KZT
3,307071
1 WEED Token(WEED) / THB
฿0,2052643
1 WEED Token(WEED) / TWD
NT$0,1951052
1 WEED Token(WEED) / AED
د.إ0,0231577
1 WEED Token(WEED) / CHF
Fr0,005048
1 WEED Token(WEED) / HKD
HK$0,0490287
1 WEED Token(WEED) / AMD
֏2,4138905
1 WEED Token(WEED) / MAD
.د.م0,0587461
1 WEED Token(WEED) / MXN
$0,1178708
1 WEED Token(WEED) / SAR
ريال0,0236625
1 WEED Token(WEED) / ETB
Br0,9651145
1 WEED Token(WEED) / KES
KSh0,8151889
1 WEED Token(WEED) / JOD
د.أ0,00447379
1 WEED Token(WEED) / PLN
0,023347
1 WEED Token(WEED) / RON
лв0,0278902
1 WEED Token(WEED) / SEK
kr0,0603867
1 WEED Token(WEED) / BGN
лв0,010727
1 WEED Token(WEED) / HUF
Ft2,1324645
1 WEED Token(WEED) / CZK
0,1339613
1 WEED Token(WEED) / KWD
د.ك0,00193717
1 WEED Token(WEED) / ILS
0,0205706
1 WEED Token(WEED) / BOB
Bs0,0436021
1 WEED Token(WEED) / AZN
0,010727
1 WEED Token(WEED) / TJS
SM0,0581782
1 WEED Token(WEED) / GEL
0,0171632
1 WEED Token(WEED) / AOA
Kz5,7783825
1 WEED Token(WEED) / BHD
.د.ب0,00237256
1 WEED Token(WEED) / BMD
$0,00631
1 WEED Token(WEED) / DKK
kr0,0409519
1 WEED Token(WEED) / HNL
L0,1662054
1 WEED Token(WEED) / MUR
0,2903862
1 WEED Token(WEED) / NAD
$0,1097309
1 WEED Token(WEED) / NOK
kr0,064362
1 WEED Token(WEED) / NZD
$0,0111056
1 WEED Token(WEED) / PAB
B/.0,00631
1 WEED Token(WEED) / PGK
K0,0268175
1 WEED Token(WEED) / QAR
ر.ق0,0229684
1 WEED Token(WEED) / RSD
дин.0,64362
1 WEED Token(WEED) / UZS
soʻm75,1190356
1 WEED Token(WEED) / ALL
L0,5307341
1 WEED Token(WEED) / ANG
ƒ0,0112949
1 WEED Token(WEED) / AWG
ƒ0,0112949
1 WEED Token(WEED) / BBD
$0,01262
1 WEED Token(WEED) / BAM
KM0,010727
1 WEED Token(WEED) / BIF
Fr18,60819
1 WEED Token(WEED) / BND
$0,008203
1 WEED Token(WEED) / BSD
$0,00631
1 WEED Token(WEED) / JMD
$1,0129443
1 WEED Token(WEED) / KHR
25,3413386
1 WEED Token(WEED) / KMF
Fr2,68806
1 WEED Token(WEED) / LAK
137,1739103
1 WEED Token(WEED) / LKR
රු1,9231618
1 WEED Token(WEED) / MDL
L0,1068914
1 WEED Token(WEED) / MGA
Ar28,423395
1 WEED Token(WEED) / MOP
P0,05048
1 WEED Token(WEED) / MVR
0,097174
1 WEED Token(WEED) / MWK
MK10,9548541
1 WEED Token(WEED) / MZN
MT0,4035245
1 WEED Token(WEED) / NPR
रु0,8951366
1 WEED Token(WEED) / PYG
44,75052
1 WEED Token(WEED) / RWF
Fr9,15581
1 WEED Token(WEED) / SBD
$0,0519313
1 WEED Token(WEED) / SCR
0,0907378
1 WEED Token(WEED) / SRD
$0,242935
1 WEED Token(WEED) / SVC
$0,0552125
1 WEED Token(WEED) / SZL
L0,109794
1 WEED Token(WEED) / TMT
m0,0221481
1 WEED Token(WEED) / TND
د.ت0,01853878
1 WEED Token(WEED) / TTD
$0,0427818
1 WEED Token(WEED) / UGX
Sh21,98404
1 WEED Token(WEED) / XAF
Fr3,5967
1 WEED Token(WEED) / XCD
$0,017037
1 WEED Token(WEED) / XOF
Fr3,5967
1 WEED Token(WEED) / XPF
Fr0,64993
1 WEED Token(WEED) / BWP
P0,085185
1 WEED Token(WEED) / BZD
$0,0126831
1 WEED Token(WEED) / CVE
$0,6065803
1 WEED Token(WEED) / DJF
Fr1,11687
1 WEED Token(WEED) / DOP
$0,4054806
1 WEED Token(WEED) / DZD
د.ج0,825348
1 WEED Token(WEED) / FJD
$0,0143868
1 WEED Token(WEED) / GNF
Fr54,86545
1 WEED Token(WEED) / GTQ
Q0,0483346
1 WEED Token(WEED) / GYD
$1,320052
1 WEED Token(WEED) / ISK
kr0,80137

WEED Token Kaynağı

WEED Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: WEED Token Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü WEED Token (WEED) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WEED fiyatı, 0,00631 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WEED / USD güncel fiyatı nedir?
WEED / USD güncel fiyatı $ 0,00631. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
WEED Token varlığının piyasa değeri nedir?
WEED piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WEED arzı nedir?
Dolaşımdaki WEED arzı, -- USD.
WEED için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WEED, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WEED fiyatı (ATL) nedir?
WEED, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
WEED işlem hacmi nedir?
WEED için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 56,72K USD.
WEED bu yıl daha da yükselir mi?
WEED piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WEED fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:38:55 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

