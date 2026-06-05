WEMIX / Polonya Zlotisi Dönüşüm Tablosu
WEMIX / PLN Dönüşüm Tablosu
PLN / WEMIX Dönüşüm Tablosu
- 1 WEMIX0.959781 PLN
- 5 WEMIX4,8 PLN
- 10 WEMIX9,6 PLN
- 50 WEMIX47,99 PLN
- 100 WEMIX95,98 PLN
- 1 000 WEMIX959,78 PLN
- 5 000 WEMIX4 798,9 PLN
- 10 000 WEMIX9 597,81 PLN
- 1 PLN1,0419 WEMIX
- 5 PLN5,209 WEMIX
- 10 PLN10,41 WEMIX
- 50 PLN52,095 WEMIX
- 100 PLN104,1 WEMIX
- 1 000 PLN1 041 WEMIX
- 5 000 PLN5 209 WEMIX
- 10 000 PLN10 419 WEMIX
WEMIX (WEMIX), şu anda zł 0.959781 PLN seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 1,29% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi zł231,31K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri zł443,35M PLN şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel WEMIX Fiyatı sayfamıza göz atın.
1,67B PLN
Dolaşım Arzı
231,31K
24 Saatlik İşlem Hacmi
443,35M PLN
Piyasa Değeri
1,29%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
zł 0,2673
24 sa Yüksek
zł 0,26
24 sa Düşük
Yukarıdaki WEMIX - PLN trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve WEMIX varlığının PLN karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel WEMIX fiyatını kontrol edin.
WEMIX / PLN Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 WEMIX = 0.959781 PLN | 1 PLN = 1,0419 WEMIX
Bugün, 1 WEMIX / PLN dönüşüm oranı 0.959781 PLN kurundadır.
5 WEMIX satın almak için 4,8 PLN gereklidir ve 10 WEMIX değeri 9,6 PLN olarak hesaplanır.
1 PLN, 1,0419 WEMIX varlığına dönüştürülebilir.
50 PLN, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 52,095 WEMIX varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 WEMIX / PLN karşısındaki dönüşüm oranı -2,22% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 1,29% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 9 670 159 363 087 912 PLN, en düşük seviye ise 9 406 065 972 326 440 PLN olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 WEMIX değeri 898 279 300 357 175 PLN idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +6,85% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde WEMIX, -8 863 408 320 076 838 PLN oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -8,46% oranında bir değişime yol açtı.
WEMIX / PLN Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, WEMIX (WEMIX), 9 406 065 972 326 440 PLN ile 9 670 159 363 087 912 PLN arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 9 406 065 972 326 440 PLN ile 1 008 257 917 879 761 PLN arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı WEMIX / PLN fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|zł 0,94
|zł 0,97
|zł 1,15
|zł 1,15
|En Düşük
|zł 0,94
|zł 0,94
|zł 0,86
|zł 0,75
|Ortalama
|zł 0,94
|zł 0,97
|zł 0,97
|zł 0,94
|Volatilite
|+2,79%
|+6,90%
|+31,52%
|+36,98%
|Değişim
|+1,49%
|-1,88%
|+7,13%
|-8,21%
2027 ve 2030 Yılları için PLN Biriminden WEMIX Fiyat Tahmini
WEMIX fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel WEMIX / PLN tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için WEMIX Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, WEMIX mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık zł1,01 değerine ulaşabilir.
2030 için WEMIX Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, WEMIX aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık zł1,17 PLN fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını WEMIX Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
WEMIX Hakkında
WEMIX / PLN Piyasa Verileri
552 473 209,5478008
WEMIX
Güncel WEMIX / PLN Dönüşüm Oranı
Bugünkü WEMIX (WEMIX) fiyatı zł 0,95905695740913045603 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut WEMIX / PLN dönüşüm oranı WEMIX başına zł 0,95905695740913045603 şeklindedir.
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MEXC'deki Mevcut WEMIX İşlem Çiftleri
Spot
WEMIX/USDT
|0,26
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, WEMIX Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, WEMIX varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan WEMIX varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
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WEMIX ve PLN için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
WEMIX (WEMIX) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
WEMIX Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0,2653
- 7 Günlük Değişim: -2,22%
- 30 Günlük Trend: +6,85%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
WEMIX dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, PLN para birimine dönüştürseniz bile, WEMIX kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[WEMIX Fiyatı] [WEMIX / USD]
Polonya Zlotisi (PLN) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (PLN/USD): --
- 7 Günlük Değişim: --
- 30 Günlük Trend: --
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir PLN para birimi, aynı tutarda WEMIX almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir PLN para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
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WEMIX ile PLN Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
WEMIX (WEMIX) ile Polonya Zlotisi (PLN) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. WEMIX ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve WEMIX varlığının PLN karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve PLN arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. PLN Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler PLN varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle PLN zayıfladığında, yatırımcılar WEMIX gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
WEMIX gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda WEMIX varlığına yönelik talep artabilir ve bu da PLN para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
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Sıkça Sorulan Sorular
WEMIX / PLN dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
WEMIX ile PLN arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, WEMIX varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak PLN birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
WEMIX ile PLN arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
WEMIX ile PLN arasındaki kur, WEMIX ve Polonya Zlotisi varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen WEMIX / PLN kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
WEMIX ile PLN arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
WEMIX ile PLN arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda WEMIX kriptosunu PLN para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
WEMIX kriptosundan PLN para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
WEMIX kriptosunun PLN para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle WEMIX varlığının PLN karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler WEMIX ile PLN arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, PLN para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve WEMIX sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
WEMIX ile PLN arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
WEMIX halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da WEMIX ile PLN arasındaki kuru doğrudan etkiler.
WEMIX ile PLN kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
WEMIX ile PLN arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki WEMIX ile PLN arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya WEMIX fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
WEMIX ile PLN arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak PLN piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
WEMIX / PLN için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
WEMIX ve Polonya Zlotisi arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
WEMIX ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
WEMIX kriptosunu PLN para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, PLN para birimini eşit değerdeki WEMIX kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
WEMIX / PLN dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, WEMIX fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, WEMIX ile PLN arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında WEMIX ile PLN arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak PLN para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, WEMIX / PLN arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
WEMIX Haberleri ve Piyasa Gelişmeleri
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The post Upbit Suspends FLOW Transactions Amid Security Concerns appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Points: Security issue detected on Flow mainnet causing2025/12/28
Delphi Digital Sees Web2.5 Games Potential with Wemix as GameFi Funding Drops
The post Delphi Digital Sees Web2.5 Games Potential with Wemix as GameFi Funding Drops appeared on BitcoinEthereumNews.com. Web2.5 games are projected to rise in2025/12/30
Why WEMIX Just Moons 28.85% in 30 Minutes
WEMIX price skyrocketed by 28.85% in just 30 minutes, reaching $0.3671 amid potential whale activity. The post Why WEMIX Just Moons 28.85% in 30 Minutes appeared2026/05/13
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