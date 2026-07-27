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The White Whale (WHITEWHALE) Bugünkü Teknik Analizi
The White Whale (WHITEWHALE) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,00123
|--
|-%13,08
|-%56,23
|-%81,72
The White Whale Sermaye Akışı
|Geçmiş
|Net Giriş
|Fiyat
|2026-07-27
|$0,00 M
|0,00
|2026-07-26
|$0,00 M
|0,00
|2026-07-25
|$0,00 M
|0,00
|2026-07-24
|$0,00 M
|0,00
|2026-07-23
|$0,00 M
|0,00
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