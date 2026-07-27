Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Worldcoin hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Worldcoin hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

WLD Hakkında Daha Fazla Bilgi

WLD Fiyat Bilgileri

WLD Nedir

WLD Whitepaper

WLD Resmi Websitesi

WLD Token Ekonomisi

WLD Fiyat Tahmini

WLD Fiyat Geçmişi

WLD Satın Alma Kılavuzu

WLD / İtibari Para Dönüştürücüsü

WLD Spot

WLD USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Worldcoin (WLD) Bugünkü Teknik Analizi

Worldcoin (WLD) Bugünkü Teknik Analizi

Worldcoin Analiz sayfası, WLD tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Worldcoin projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Worldcoin (WLD) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,339---%9,05-%27,68+%35,05
Worldcoin Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Worldcoin Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Worldcoin için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 16
Nötr 6
Alış 4
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 12Nötr 1Alış 1
Teknik İndikatörler:NötrSatış 4Nötr 5Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,3396
0,3396
R2
0,3396
0,3395
R1
0,3395
0,3395
PP
0,3395
0,3395
S1
0,3394
0,3394
S2
0,3394
0,3394
S3
0,3393
0,3394

Worldcoin Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
8,05M
$44,93 M
$36,88 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,67M
3 Günlük Aktif Alış
$61,62 M
3 Günlük Aktif Satış
$60,95 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,71M
7 Günlük Aktif Alışlar
$138,77 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$138,05 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Worldcoin Sermaye Akışı

Net GirişWLDUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$2,39 M0,35
2026-07-26-$1,93 M0,34
2026-07-25$0,14 M0,35
2026-07-24-$0,74 M0,37
2026-07-23-$0,89 M0,38

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Worldcoin Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Worldcoin (WLD) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Worldcoin fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
WLD/USDT
$0,339
$0,339$0,339
%0,00
%0,00 (USDT)
WLD/USDC
$0,3378
$0,3378$0,3378
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

WLD / USD Hesaplayıcı

Miktar

WLD
WLD
USD
USD

1 WLD = 0,339 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.