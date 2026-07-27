WLFI (WLFI) Bugünkü Teknik Analizi WLFI Analiz sayfası, WLFI tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. WLFI projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

WLFI (WLFI) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,05499 -- -%3,36 -%4,93 -%25,49

WLFI Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, WLFI için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 9 Nötr 6 Alış 11 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 6 Nötr 1 Alış 7 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 3 Nötr 5 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,05496 0,05496 R2 0,05496 0,05495 R1 0,05495 0,05495 PP 0,05495 0,05495 S1 0,05494 0,05494 S2 0,05494 0,05494 S3 0,05493 0,05494

WLFI Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -1,29M $36,60 M $37,88 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $1,49 M 3 Günlük Aktif Satış $1,50 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,16M 7 Günlük Aktif Alışlar $18,47 M 7 Günlük Aktif Satışlar $18,31 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. WLFI Sermaye Akışı Net Giriş WLFIUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,43 M 0,05 2026-07-26 -$0,49 M 0,06 2026-07-25 -$1,43 M 0,06 2026-07-24 -$1,85 M 0,06 2026-07-23 -$0,23 M 0,06 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de WLFI (WLFI) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı WLFI fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim WLFI / USDT $0,05499 $0,05499 $0,05499 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat WLFI / USDC $0,05488 $0,05488 $0,05488 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat WLFI / USD1 $0,05479 $0,05479 $0,05479 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat