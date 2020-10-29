Wootrade Network (WOO) Bugünkü Teknik Analizi Wootrade Network Analiz sayfası, WOO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Wootrade Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Wootrade Network (WOO) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,01272 -- -%1,25 +%14,18 -%34,44

Wootrade Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Wootrade Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 10 Nötr 6 Alış 10 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 7 Nötr 3 Alış 4 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 3 Alış 6 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,01273 0,01272 R2 0,01272 0,01271 R1 0,01271 0,01271 PP 0,0127 0,0127 S1 0,01269 0,01269 S2 0,01268 0,01269 S3 0,01267 0,01268

Wootrade Network Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,14M $6,66 M $6,80 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,05 M 3 Günlük Aktif Satış $0,05 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,23 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,24 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Wootrade Network Sermaye Akışı Net Giriş WOOUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,02 M 0,01 2026-07-26 $0,03 M 0,01 2026-07-25 $0,00 M 0,01 2026-07-24 -$0,03 M 0,01 2026-07-23 $0,00 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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