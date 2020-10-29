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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Wootrade Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Wootrade Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Wootrade Network (WOO) Bugünkü Teknik Analizi

Wootrade Network (WOO) Bugünkü Teknik Analizi

Wootrade Network Analiz sayfası, WOO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Wootrade Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Wootrade Network (WOO) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01272---%1,25+%14,18-%34,44
Wootrade Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Wootrade Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Wootrade Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 10
Nötr 6
Alış 10
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 7Nötr 3Alış 4
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 3Alış 6
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,01273
0,01272
R2
0,01272
0,01271
R1
0,01271
0,01271
PP
0,0127
0,0127
S1
0,01269
0,01269
S2
0,01268
0,01269
S3
0,01267
0,01268

Wootrade Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,14M
$6,66 M
$6,80 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,05 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,05 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,23 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,24 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Wootrade Network Sermaye Akışı

Net GirişWOOUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,02 M0,01
2026-07-26$0,03 M0,01
2026-07-25$0,00 M0,01
2026-07-24-$0,03 M0,01
2026-07-23$0,00 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Wootrade Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Wootrade Network (WOO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Wootrade Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
WOO/USDT
$0,01273
$0,01273$0,01273
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

WOO / USD Hesaplayıcı

Miktar

WOO
WOO
USD
USD

1 WOO = 0,01272 USD

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